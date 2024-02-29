婚後事｜賴慰玲水中親熱戲美腿成亮點　挑機眼神冷笑顯功架獲激讚

由新進監製林肯、夥拍《BB來了》編審黃秉怡攜手合作，無綫全新都會愛情劇《婚後事》（《Happy Ever After？》），主要演員包括羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等。「只要曾經愛過痛過，都必有共鳴」，該劇以多角度探討愛情及婚姻世界，繼以潘善仁阿Tim（羅子溢飾）及張明芯Emma（陳自瑤飾）視點揭開序幕後，昨晚（28日）第三集輪到以甘誠鈞Davey（黎諾懿飾）視點說故事。

第三集視點主角係甘誠鈞。

作為年薪數千萬的補習天王，Davey在首集豪邁地開出80萬港元支票給善仁打離婚官司，但由於《婚後事》賣點是視點轉換，不少網民懷疑Davey暖心行為其實另有企圖。昨晚劇集開出後，坊間即一地眼鏡碎，表面風流的Davey，原來亦有想一直守護的對象，除了阿Tim，還有暗戀多年的女神Emma。

喺Emma最絕望同決心離婚嘅時候，佢尋求Davey嘅慰藉。

第三集的點題句子為「Promises Like Piecrust」，劇情一開始講述Davey與女友兼得力助手Gina（賴慰玲Winki飾）被Davey家人逼婚，在二人籌備婚禮期間，Davey接二連三想到昔日自己如何暗地淌著血陪阿Tim及Emma辦婚事；原來Davey讀書時已對Emma一見鍾情，可惜在追求期間發現Emma早已情傾阿Tim，自此Davey只能將愛埋在心底深處…Davey對Emma的情感，Gina其實亦一早知道，但由於Gina天生是識時務的生存者，為了留住Davey，多年來對Davey與Emma的曖昧行為從不過問，直到Emma利用《婚後事》攻擊阿Tim後，Emma看到Davey像發了瘋般為阿Tim拆彈，再加上Davey突然決定不結婚，終引爆潛藏二人之間多年的炸彈，經過連番爭執，Gina決定離開Davey…

賴慰玲獲讚氣質爆燈。

賴慰玲獲讚氣質爆燈。

對於情場浪子底牌原來是「癡情意外」，網民無不感到愕然，並大讚編劇扭橋扭得好：「估唔到馬壯都有反cup位。」昨晚諾懿與Winki有三場戲相當搶焦，首先是在劇集播出前已掀起連番熱話的「鴛鴦浸浴戲」，該場有兩大驚爆位，第一是諾懿竟以全裸姿態上陣，第二是二人浸浴期間姿勢相當親密，除了有熱吻鏡頭，Winki的手搭著諾懿的膝頭之餘，其中一隻腳更纏在諾懿腰間，而Winki一雙白滑美腿更贏盡焦點及正評。Winki劇集開播前談到相關場口時，大讚諾懿是好拍檔，讓她能在百分百安心情況下完成拍攝。

呢幕戲引爆熱議。

呢幕戲引爆熱議。

呢幕戲引爆熱議。

第二個焦點場口是二人的嗌交位，更是第三集的金句重點放送場口。當Davey發現Gina原來有份協助Emma攻擊阿Tim時，即忍不住向Gina怒掟酒杯兼怒吼：「你（意思）係叫我唔好辣㷫你，如果唔係你一樣咁樣爆大鑊係咪呀？」Gina聞言不但相當冷靜，冷笑之餘更擺出挑機樣直接攻擊Davey要害：「起碼我證明咗emma喺你心目中真係好緊要，你唔係嬲我害咗幾多人，你係嬲我幫佢搲爛咗塊面，你心痛呀！」、「你唔同我結婚唔係因為怕commi，係因Emma！」惱羞成怒的Davey反問Gina自己身邊這麼多女人，為何偏偏要咬實Emma唔放，Gina再度一字一句冷靜回應：「就係因為咁多年嚟，你冇得過手，亦都冇出過手，咁先證明到佢喺你心入面地位同其他女人唔同。」

賴慰玲將挑機狀態演繹得恰到好處。

第三場則是Davey與Gina的和好戲碼，為了挽留Gina，Davey終極自揭多年來不追求Emma真相：「佢哋要嘅愛太神聖，想要結婚，然後結完婚，稍有差池，就不堪一擊」，並向Gina大派定心丸謂「我同你係另一種人，我揀你唔係因為你有幾叻、幾咁大方，而係無論我哋幾咁壞、幾咁不堪，我哋都會為對方照單全收，呢啲先係我哋想要嘅愛情。」以上兩場戲除了兩位主角交足戲演得絲絲入口，場口對白亦甚有功力，短短數句不但突顯了Gina的睿智及忍功，亦展現了Davey對Emma的疼愛及深情，並同時反映了兩pair人截然不同的愛情觀。

呢幕嘅對白同樣精準，而鏡頭嘅選取及拍攝角度亦別具用心。

昨晚無論黎諾懿或是賴慰玲均贏盡好評，其中Davey由於重情重義，更獲網民封為「全劇唯一好人」：「呢啲Fd都算係咁，幫到盡」、「真兄弟先會患難中幫你」、「覺得痴情馬壯有啲可憐」、「唔想出手係因為唔想失去」、「句句對白都直插心臟」，並直指黎諾懿演技大有進步，並指《婚後事》是他的代表作：「演技比以前好咗太多，簡單一句幫我換車都好有戲」、「眼神好有戲」、「絕對係代表作」。至於向來被公認好演技的Winki，則被指升呢人母後氣質及女人味均大大提升。

呢幕嘅對白同樣精準，而鏡頭嘅選取及拍攝角度亦別具用心。

喺Emma最絕望同決心離婚嘅時候，佢尋求Davey嘅慰藉。