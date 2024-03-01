婚後事｜「悅悅」鄭淽月獲封全集MVP　超強女童星演技細膩感人

TVB新劇《婚後事》播出惹起廣泛討論，第四集包含了潘善仁（羅子溢飾）及張明芯（陳自瑤飾）女兒潘悅（鄭淽月飾）視點「爸爸媽媽離婚了…」，及潘善仁視點「孩子才是最無辜的受害者」。一開始，悅悅穿著天使裝束唸著美國詩人Emily Dickinson撰寫的《If I can stop one heart from breaking》，很有記憶點。思想單純善良的悅悅，深信只要表現乖巧便能拯救父母婚姻，可惜事與願違…



悅悅希望成為父母的小天使，可惜事與願違。

第四集主要係悅悅視點，本集想帶出的訊息，是父母離婚對子女造成嘅傷害，可能超乎大人想像。

悅悅原本有個快樂的Dream House。

對於父母婚姻出現問題，天性單純善良嘅佢原本仲好樂觀，深信「Love Heals Everything」。

之後悅悅聽從同學Candy（何朗晴飾）建議扮演「雙面人」，在心理專家面前故意「前言不對後語」，藉此拖延爸媽離婚官司並爭取時間箍煲，結果遭善仁及明芯責備…之後悅悅乞求天暉（羅天宇飾）幫忙並成功安排父母見面，希望藉著親手製作的心意咭令父母和好，可惜卻目擊父母爭吵場口；眼見昔日恩愛快樂的爸媽變成眼前如斯醜陋，悅悅失控爆喊。被女兒痛苦模樣震撼的善仁，為免加深對女兒傷害，終承諾離婚並放棄悅悅管養權，原以為可令悅悅不再成為磨心，卻反令悅悅更是傷心，對父母失望透頂的悅悅失卻昔日的天真笑容，變得叛逆難教之餘，更親手摧毁了最愛的Dream House…

善仁難得陪到個女，可惜明芯媽咪就阻住晒、催三催四。

呢幕「隔著玻璃說愛你」相當感人，子溢同月月勁有火花。

呢幕「隔著玻璃說愛你」相當感人，子溢同月月勁有火花。

喊戲對於月月嚟講感覺零難度，感染力100分。

一聽到做「雙面人」有助拖延父母離婚官司，悅悅即刻化憤怒為振奮，個樣「叮一聲」咁勁精靈。

刻意以誇張表情語氣演繹講大話場口

早於第四集播出前，飾演潘悅的小演員鄭淽月已吸獲大量關注，昨晚月月很多幕均有超水準演出，尤其與善仁吃蛋糕一幕更是演繹得極之感人。場口講述善仁與明芯分居後帶悅悅吃甜品爭取時間父女樂，可惜中途殺出明芯母親Nancy（黎燕珊飾）加以阻撓；為免爸爸難做，悅悅狼吞虎嚥橫掃蛋糕…之後在善仁離開餐廳之際，悅悅爭取機會表達思念及愛意，除了做出比心手勢，又在玻璃上劃心兼隔空向爸爸說「I love you」，父女二人最後隔著玻璃以手傳情，配以子溢及月月的動人演繹，場面感人！另外在「前言不對後語」場口，月月亦刻意以誇張的表情及語氣，去表達劇中悅悅故意撒謊的狀態，相當厲害。

本身仲懷有希望幫父母和好嘅悅悅，不幸見證父母激烈爭吵場面。

鏡頭仲要以悅悅視點、穿插呈現善仁明芯今昔相處嘅強烈對比，令場口更有震撼。

鏡頭仲要以悅悅視點、穿插呈現善仁明芯今昔相處嘅強烈對比，令場口更有震撼。

鏡頭仲要以悅悅視點、穿插呈現善仁明芯今昔相處嘅強烈對比，令場口更有震撼。

感激鄧智堅黃頌明「陪訓」

昨晚一集對於拍攝當時只有9歳的月月確是相當大挑戰，短短一集中，月月先後要演繹天真、擔憂、古惑、左右為難、痛苦、失望、憤怒、崩潰、叛逆及行屍走肉等不同情緒，但月月亦能成功駕馭，加上角色性格乖巧，難怪戲內戲外均吸獲大量正評：「個女嘅表情好到位」、「睇得出佢同社工講嘢特別作狀」、「呢一集好好睇，妹妹做得好好，好心痛佢，真心警惕到為何大人的錯受傷的要是小朋友」、「妹妹係呢集mvp」。

不少觀眾跟著悅悅一起心碎。

原來月月如此好戲，全因背後有專人幫拖，他就是已升呢戲劇導師的鄧智堅。在《婚後事》中飾演善仁代表大律師Gordon的智堅，背後有為月月擔任戲劇指導，月月昨日除公開在社交網答謝堅叔外，還感激劇中飾演姐姐Julie的黃頌明全程「陪訓」：「感謝你的教導，我係第一次上由演員親自教授的戲劇課，真的可以學到了很多。當然唔少得仲有要多謝小明姐姐陪我排練啦！」

善仁曾一度企圖帶女兒遠走高飛，反而是悅悅阻止了她。

呢幕悅悅叫善仁撫心自問場口，亦是相當感人。

呢幕悅悅叫善仁撫心自問場口，亦是相當感人。

另翻查資料，月月原來演出經驗相當豐富，除了拍攝劇集，亦曾參與電影、微電影及廣告拍攝，並曾在電影《世間有她》中飾演鄭秀文和馮德倫女兒。除了別具演藝天分，月月還有其他專長及嗜好，體操、跳舞樣樣皆精，可謂動靜皆宜；除曾代表香港出戰競技疊杯世錦賽並勇奪季軍外，亦曾參加《Little Miss Hong Kong2019》競選，當時的樣子更是相當可愛漂亮，堪稱多才多藝的全面童星。

悅悅呢句：「我好想變木頭公仔，木頭公仔就唔會痛，媽咪唔可以冇咗我，你又唔可以冇咗我，最好掰開我，一人分一半 」，清楚話咗畀觀眾知，佢有幾咁痛，同埋佢幾咁唔想父母唔開心。

為咗個女，善仁決定放棄管養權，可惜阿女反而更唔開心。

悅悅親手摧毁及丟棄Dream House，與劇集開首作了一個對比強烈的首尾呼應。

父母離婚後，原本乖巧的悅悅變得反叛。