婚後事｜「悅悅」鄭淽月獲封全集MVP　超強女童星演技細膩感人

TVB新劇《婚後事》播出惹起廣泛討論,第四集包含了潘善仁(羅子溢飾)及張明芯(陳自瑤飾)女兒潘悅(鄭淽月飾)視點「爸爸媽媽離婚了…」,及潘善仁視點「孩子才是最無辜的受害者」。一開始,悅悅穿著天使裝束唸著美國詩人Emily Dickinson撰寫的《If I can stop one heart from breaking》,很有記憶點。思想單純善良的悅悅,深信只要表現乖巧便能拯救父母婚姻,可惜事與願違…



悅悅希望成為父母的小天使,可惜事與願違。

第四集主要係悅悅視點,本集想帶出的訊息,是父母離婚對子女造成嘅傷害,可能超乎大人想像。

悅悅原本有個快樂的Dream House。

對於父母婚姻出現問題,天性單純善良嘅佢原本仲好樂觀,深信「Love Heals Everything」。

之後悅悅聽從同學Candy(何朗晴飾)建議扮演「雙面人」,在心理專家面前故意「前言不對後語」,藉此拖延爸媽離婚官司並爭取時間箍煲,結果遭善仁及明芯責備…之後悅悅乞求天暉(羅天宇飾)幫忙並成功安排父母見面,希望藉著親手製作的心意咭令父母和好,可惜卻目擊父母爭吵場口;眼見昔日恩愛快樂的爸媽變成眼前如斯醜陋,悅悅失控爆喊。被女兒痛苦模樣震撼的善仁,為免加深對女兒傷害,終承諾離婚並放棄悅悅管養權,原以為可令悅悅不再成為磨心,卻反令悅悅更是傷心,對父母失望透頂的悅悅失卻昔日的天真笑容,變得叛逆難教之餘,更親手摧毁了最愛的Dream House…

善仁難得陪到個女,可惜明芯媽咪就阻住晒、催三催四。

呢幕「隔著玻璃說愛你」相當感人,子溢同月月勁有火花。

喊戲對於月月嚟講感覺零難度,感染力100分。

一聽到做「雙面人」有助拖延父母離婚官司,悅悅即刻化憤怒為振奮,個樣「叮一聲」咁勁精靈。

刻意以誇張表情語氣演繹講大話場口

早於第四集播出前,飾演潘悅的小演員鄭淽月已吸獲大量關注,昨晚月月很多幕均有超水準演出,尤其與善仁吃蛋糕一幕更是演繹得極之感人。場口講述善仁與明芯分居後帶悅悅吃甜品爭取時間父女樂,可惜中途殺出明芯母親Nancy(黎燕珊飾)加以阻撓;為免爸爸難做,悅悅狼吞虎嚥橫掃蛋糕…之後在善仁離開餐廳之際,悅悅爭取機會表達思念及愛意,除了做出比心手勢,又在玻璃上劃心兼隔空向爸爸說「I love you」,父女二人最後隔著玻璃以手傳情,配以子溢及月月的動人演繹,場面感人!另外在「前言不對後語」場口,月月亦刻意以誇張的表情及語氣,去表達劇中悅悅故意撒謊的狀態,相當厲害。

本身仲懷有希望幫父母和好嘅悅悅,不幸見證父母激烈爭吵場面。

鏡頭仲要以悅悅視點、穿插呈現善仁明芯今昔相處嘅強烈對比,令場口更有震撼。

感激鄧智堅黃頌明「陪訓」

昨晚一集對於拍攝當時只有9歳的月月確是相當大挑戰,短短一集中,月月先後要演繹天真、擔憂、古惑、左右為難、痛苦、失望、憤怒、崩潰、叛逆及行屍走肉等不同情緒,但月月亦能成功駕馭,加上角色性格乖巧,難怪戲內戲外均吸獲大量正評:「個女嘅表情好到位」、「睇得出佢同社工講嘢特別作狀」、「呢一集好好睇,妹妹做得好好,好心痛佢,真心警惕到為何大人的錯受傷的要是小朋友」、「妹妹係呢集mvp」。

不少觀眾跟著悅悅一起心碎。

原來月月如此好戲,全因背後有專人幫拖,他就是已升呢戲劇導師的鄧智堅。在《婚後事》中飾演善仁代表大律師Gordon的智堅,背後有為月月擔任戲劇指導,月月昨日除公開在社交網答謝堅叔外,還感激劇中飾演姐姐Julie的黃頌明全程「陪訓」:「感謝你的教導,我係第一次上由演員親自教授的戲劇課,真的可以學到了很多。當然唔少得仲有要多謝小明姐姐陪我排練啦!」

善仁曾一度企圖帶女兒遠走高飛,反而是悅悅阻止了她。

呢幕悅悅叫善仁撫心自問場口,亦是相當感人。

另翻查資料,月月原來演出經驗相當豐富,除了拍攝劇集,亦曾參與電影、微電影及廣告拍攝,並曾在電影《世間有她》中飾演鄭秀文和馮德倫女兒。除了別具演藝天分,月月還有其他專長及嗜好,體操、跳舞樣樣皆精,可謂動靜皆宜;除曾代表香港出戰競技疊杯世錦賽並勇奪季軍外,亦曾參加《Little Miss Hong Kong2019》競選,當時的樣子更是相當可愛漂亮,堪稱多才多藝的全面童星。

悅悅呢句:「我好想變木頭公仔,木頭公仔就唔會痛,媽咪唔可以冇咗我,你又唔可以冇咗我,最好掰開我,一人分一半 」,清楚話咗畀觀眾知,佢有幾咁痛,同埋佢幾咁唔想父母唔開心。

為咗個女,善仁決定放棄管養權,可惜阿女反而更唔開心。

悅悅親手摧毁及丟棄Dream House,與劇集開首作了一個對比強烈的首尾呼應。

父母離婚後,原本乖巧的悅悅變得反叛。