鬼故｜古曼童有正、陰之分？　YouTuber爆小時候曾被救回一命

人們常說「養鬼仔」，而「鬼仔」則會幫助提升「主人」的愛情、財運等等，但據網上資料，「養鬼仔」和「古曼童」則有不同之說，有人說古曼童有原則不能傷害人類，要跟着廟宇師父修行。修行一段時間，師父同意後才可出廟，與道教偏門的「養小鬼」不同。



有電影以古曼童為題材，《古曼童》講述聾啞女孩因偶然下認識了一位自稱薩滿的治療師。（《古曼童》劇照

網上資料指出，古曼童為源自泰國的一種嬰靈信仰，傳統製作方法是將早夭的嬰兒或胎兒屍體烘烤成乾，再搭配多種材料製成，製成後還要經過高僧的法術儀式加持，並將嬰靈的亡魂注入，使他們得以「重生」，而跟據製作方法，用材而定，古曼童又有正、陰之分。

薩滿的治療師透過「古曼童」去實行他的殺人大計。（《古曼童》劇照

早前有靈異怪談YouTube頻道「馬修 @MarcelStory」講述自身有古曼童的經歷。影片開首，他就表示自己的媽媽來自泰國，所有在他小時候，媽媽就曾在家養了幾位古曼童。他說：「我媽媽隻古曼童係一隻膠公仔，但係佢話入面有兩隻，一養就要養兩隻，係一對。佢養嘅目的都係幫手睇吓屋企，招吓小財，保護家人。」

「古曼童」最初是泰國的一種嬰靈信仰，目前已蔓延至大中華地區，當中包括中國、台灣及香港等地。（網上圖片）

馬修表示，在他15、16歲時正值反叛期，所以經常出街玩而不回家，所以媽媽就喜歡叫家中其一隻古曼童跟他出門看守他：「每次出門佢（媽媽）都會叫我等等，拜一拜古曼童。」有一次馬修和朋友一起出門聊天，正當他們走到公園的一角時，就突然有一把聲音說：「危險呀！唔好去呀！」起初他以為是朋友對他說，更與朋友爭執起來。後來，他又聽到這把聲音再說：「危險呀！快啲走啦，你唔好理佢，佢想害你。」

YouTuber 馬修講出自身經歷。（YouTube截圖 / 馬修 @MarcelStory）

這時候，馬修就覺得可能是古曼童想提醒他，就質問他的朋友：「你叫我落嚟想點？」他的朋友就口窒窒說：「你點知有危險？」後來馬修就馬上離開了。回家後馬修告訴媽媽這件事後，幾天後他的媽媽就買了幾年玩具給古曼童。至於當時會發生什麼危險事，馬修則表示不知道。