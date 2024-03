視帝老婆中門大開騷胸心口一特徵惹熱議　開腔自白身材焦慮感不安

現年32歲的人妻兼靚媽陳凱琳(Grace)貴為2013年香港小姐冠軍,以及2014年度華姐冠軍,靚樣備受公認,即使已經生了三個仔仔,都絕無半點師奶味,無論樣貌身材都完全沒有走樣。陳凱琳近年已由藝人轉型兼任KOL,深受品牌及廣告商的喜歡,工作接個不停,近日她就應邀到米蘭和巴黎出席當地的時裝周活動。昨日她就於IG分享了一輯性感靚相和短片,大談經常被人指她太瘦的感受。

陳凱琳身材Fit爆。(ig圖片)

陳凱琳以英文寫道:「from insecurity to…let me be real with you, looking thru my IG, it may seem I’m comfortable in my own skin…I’m not. I’ve been told I’m “too” skinny so many times. And under the radar for how I dress. BUT I really really want to break thru these intrusive thoughts. And just be happy with who I am, yes? Happy mixing it up in a bra and suit. Happy if it’s jeans and sneakers💋 and ultimately find my way of expressing my i̶n̶s̶e̶c̶u̶r̶i̶t̶y̶ security. (從不安全感到…讓我對你說實話,翻看我的IG,看來我對自己的皮膚很舒服…我不是。很多時候有人告訴我我「太」瘦了,並在雷達下關注我的著裝,但我真的很想突破這些侵入性的想法。對我是誰感到滿意,是嗎?很高興將它混合在胸罩和西裝中,如果是牛仔褲和運動鞋就很高興了💋最終找到表達我的 i̶n̶s̶e̶c̶u̶r̶i̶t̶y̶ 安全感的方式。」

陳凱琳分享了這輯靚相以及她經常被指過瘦的感受。(ig圖片)

陳凱琳穿上bra top加外套,展現出性感又型格的一面,她的感性自白亦獲得大批網民的支持:「做自己就足夠」、「忠於自己,唔使理人哋眼光」。而在陳凱琳分享的短片當中,可見一身性感打扮的她中門大開,露出黑色Deep V bra,大騷誘人身材,而最吸睛就是她「胸懷大痣」,造型相當火辣。參考玄學的說法,陳凱琳胸口上的痣有助她的事業發展。有網民就表示:「難怪會愈做愈出色」、「果然是有根據」、「拆解咗成功之謎」。另外,有網民就指她看來比前瘦了,上圍亦大縮水。

陳凱琳上圍豐滿。(ig圖片)

