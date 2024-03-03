黎諾懿《婚後事》大曬「股惑」　任有機品牌大使親近市民人氣爆燈

近日憑劇集《婚後事》赤裸上陣成為熱話的黎諾懿，今日（3日）以全球No. 1有機品牌，德國有機奶粉HiPP喜寶「有機大使」身份，到中環出席「全城有機日」活動，一向親民的諾懿除了「落地」到攤位介紹遊戲玩法外，又向市民派發有機種子套裝及HiPP有機蜜桃蕉芒乳酪，場面墟冚，盡顯爆燈人氣。

黎諾懿賴慰玲浴缸中上演激情戲。（《婚內情》截圖）

注重愛兒健康

提起「有機」二字，黎諾懿指兩名愛子「小春雞」黎峰睿、細仔「小冬牛」黎奕辰容易皮膚敏感，所以他與太太李潔瑩在食物及用品上都盡量選擇有機產品，黎諾懿表示尤其大仔「小春雞」黎峰睿體質較弱，容易對味精及防腐劑過敏，為加強「小春雞」與「小冬牛」健康，黎諾懿深信有機對小朋友成長健康很重要，當初為他們自小選用HiPP喜寶有機奶粉，含有天然母乳益生菌HMP幫助腸道和豐富DHA促進大腦發育，而有機的營養價值更高，更避免過程中有害物殘留。兒童接觸農用化學有害物有機會更容易過敏或引起濕疹皮膚問題，特定的農藥對認知發展可能有影響，身為代言人更加熱心支持有機！

黎諾懿今日（3日）到中環出席「全城有機日」活動。

除了注重飲食，黎諾懿透露一星期有兩日會帶「小春雞」跑步、游水，「迫」他做運動出汗，以提升心肺功能。談到湊仔心得，黎諾懿指「小春雞」與「小冬牛」是「一文一武」，「小春雞」鍾意打機、較反叛，不過黎諾懿的教育方針是認為男仔係要夠「曳」，如今「小春雞」已6歲，黎諾懿開始教他金錢觀上不可大使，最重要做人要懂尊重和有禮，讀書成績反而隨緣。

黎諾懿透露一星期有兩日會帶「小春雞」跑步、游水，「迫」他做運動出汗，以提升心肺功能

老婆嫌唔夠Fit

此外，談到新劇全裸露「股」出浴，堅實身材更令觀眾眼前一亮，黎諾懿笑言現在出街「好多人想睇我個籮柚。」他大爆在戲中親自上陣裸露，沒有用替身或電腦效果，認真敬業。被問到可有感到犧牲？黎諾懿認為合情合理的犧牲是可以接受，今次他作出從影以來最大膽的嘗試，他指「裸露得嚟好靚！」不過，黎諾懿認為美中不足的是Pat Pat可練得再堅挺點才拍，他笑言不介意出街「籮柚」比自己更受市民觸目。

黎諾懿笑言現在出街「好多人想睇我個籮柚。」

由於《婚後事》新劇題材偏成人，黎諾懿笑言不允許「小春雞」收看，只與太太二人世界煲劇，黎諾懿還爆太太與他一樣，只嫌籮柚「唔夠Fit」。