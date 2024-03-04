林雪300磅玩健腹輪減肥做完20下勁氣喘　「面都紅晒」嗌醫生？

「綠葉王」林雪今年已經59歲，他的身形及口音一向都是他的標誌，早前他更為內地一個程式錄粵語導航而引起熱話。林雪胖胖的身形更為他帶來了不少搞笑角色，更帶來多個「最佳男配角」獎項，在電影圈有舉足輕重的地位。但原來林雪的體重已高達300磅，而他面對著這個身形，終於下定決心減肥。

「綠葉王」林雪今年已經59歲，他的身形及口音一向都是他的標誌。（莫匡堯 攝）

林雪昨日（3日）在社交平台分享了一段短片，片中林雪的朋友在玩健腹輪，他更取笑對方只做了50下，朋友問他行不行，他說：「我可能都得，你幾多下？二十幾多下？你依家五十係咪啊？你行開我試下先！我話想減肥。」之後朋友便走開讓他來試。

片中林雪的朋友在玩健腹輪。(ig@LamSuetlamsuetofficial)

林雪挺著大大的肚子去試，他一跪下就已經大叫：「啊！」他在健腹輪調好位置後便用盡吃奶的力來支撐自己的身體。林雪做了幾下就已經不斷「講粗口」，從片中可以見到他「面都紅晒」，露出痛苦的表情。林雪最後做到二十下便停下來了，他更氣喘的大叫「二十」，但因為太喘，所以被聽成「醫生」，即引起大家大笑。

林雪挺著大大的肚子去試，他一跪下就已經大叫：「啊！」(ig@LamSuetlamsuetofficial)

他在健腹輪調好位置後便用盡吃奶的力來支撐自己的身體。(ig@LamSuetlamsuetofficial)

從片中可以見到他「面都紅晒」，露出痛苦的表情。(ig@LamSuetlamsuetofficial)

林雪做完二十下的健腹輪後沒力自己站起來，需要朋友幫助下才能站起來，他早前更發文說自己要減肥，開始留意自己的健康：「288磅3個月减30磅大家俾D健康意見！」