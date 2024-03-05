文雪兒64歲生日獲眾星到賀　72歲老戲骨揸機自拍前花旦凍齡力驚人

現年72歲的郭鋒與太太歐陽珮珊一向都是圈中的模範夫妻，兩公婆鶼鰈情深，可惜歐陽珮珊在2017年不敵癌魔逝世，郭鋒自喪妻後大受打擊，淡出幕前。近年處於半退休狀態的郭鋒，除了重投工作，拍攝TVB新劇《黑色月光》之外，亦不時與老友聚會。日前文雪兒在IG曬出一系列慶生照，並寫道：「紅藍綠女慶生辰，#happybirthday #happygathering.」相中所見，郭鋒、米雪、寶珮如、賈思樂、歐陽震華太太傅潔嫻、佘詩曼媽媽等都有出席生日會，眾人齊聚餐廳，場面熱鬧！

文雪兒64歲生日。（IG@candymancandy）

眾人齊聚餐廳，場面熱鬧！（IG@candymancandy）

米雪、寶珮如、歐陽震華太太傅潔嫻、佘詩曼媽媽等都有出席。（IG@candymancandy）

當中身穿樽領衫的郭鋒更揸機同壽星文雪兒自拍，可見他面色紅潤，精神奕奕，相比起早前拍攝《黑色月光》時滿頭白髮，明顯狀態大勇！郭鋒與太太因合作拍攝《無語問蒼天》而結緣，婚後一直十分恩愛，可惜歐陽珮珊在2017年病逝，郭鋒在靈堂上哭成淚人一幕令人心酸，他曾在接受「香港演藝人協會」訪問時透露雖仍有「戲癮」，但因太太離世的關係，情緒大受影響，無法投入拍攝，受訪時更一度眼濕濕揮手要求暫停拍攝。

郭鋒揸機同壽星文雪兒自拍，可見他面色紅潤，精神奕奕。（IG@candymancandy）

早前拍攝《黑色月光》時滿頭白髮。（IG@candymancandy）

郭鋒因參演劇集《無語問蒼天》而認識歐陽珮珊，兩人相識並相戀，在1977年正式結為夫妻。（YouTube影片截圖）

郭鋒在受訪時一度眼濕濕揮手要求暫停拍攝。（YouTube影片截圖）

而同場的米雪戴着茶色眼鏡，皮膚依然緊緻，加上一頭烏黑濃密的頭髮，完全看不出已經68歲！米雪過往曾透露一直以來都有在保養方面下功夫，全靠三方面去凍齡，首先是多運動，更揚言運動是「人生最值得投資的事情」；其次是多喝補身湯水，當中以補充骨膠原的湯水為主，有助皮膚修復。此外，米雪亦會多攝取抗氧化食物，例如蕃茄、藍莓、菠菜等，有助抗氧化和抗衰老，達至凍齡效果。而米雪亦非常注重防曬，每次到戶外都做足防曬準備，因常接觸紫外線會加速皮膚老化，加速皺紋形成。

米雪戴着茶色眼鏡，皮膚依然緊緻，加上一頭烏黑濃密的頭髮，完全看不出已經68歲！（IG@candymancandy）

Keep得超好！（IG@chan_sau_chu）