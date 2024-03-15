再見枕邊人劇透第15集｜羅天宇發現天大秘密　馬德鐘奸樣盡現

《再見·枕邊人》上集（第14集）劇情劇透，馬德鐘指派黃智雯替曾被綁架的富家女Kandy尋找救命恩人，黃智雯訪問她後與羅天宇商量，猜測其恩人應該是社團中人。志騫找黃智雯打遊戲機，再為完成親子功課而約她前往看音樂會。音樂會結束，黃智雯人群恐懼症發作，幸得馬德鐘幫助。黃智雯要求羅天宇幫忙尋恩人，羅天宇找麥秋成協助，但仍未有頭緒。心聲的投資者張國強現身辦公室，向馬德鐘表達意見，明言不希望黃智雯留在心聲。黃智雯突然遭遇意外，像是有人想對她不利……

黃智雯記得好似係馬德鐘推佢落懸崖。（劇集截圖）

黃智雯記得好似係馬德鐘推佢落懸崖。（劇集截圖）

張國強唔想再見到黃智雯。（劇集截圖）

張國強唔想再見到黃智雯。（劇集截圖）

跟住就發生意外。（劇集截圖）

《再見·枕邊人》最新一集（第15集）劇情劇透，黃智雯遇險腳受傷，羅天宇在旁照顧，發現自己對她有異樣感覺！黃智雯的調查終有進展，Kandy的救命恩人原來近在眼前，隨即安排二人見面；羅天宇向黃智雯細說與麥秋成的往事……心聲的製作會議上，馬德鐘再次選擇黃智雯的製作，林熹瞳不滿，認定馬德鐘偏袒黃智雯。Kandy的故事播出之際，爆出片段男主角的醜聞，馬德鐘被迫撤回黃智雯的製作。黃智雯估計再次是張曦雯所為，找上張曦雯對質，兩女各不相讓，劍拔弩張。另一方面，黃智雯得知馬德鐘背後藏着秘密……

兩人關係愈來愈升溫。（劇集截圖）

兩人關係愈來愈升溫。（劇集截圖）

張曦雯緊係不爽。（劇集截圖）