再見枕邊人劇透第21集｜羅天宇陰謀被揭破　黃智雯最後記起一切？

《再見·枕邊人》上集（第20集）劇情劇透，黃智雯溜進馬德鐘家試圖打開夾萬，馬德鐘主動展示夾萬內物品。志騫的生日派對上，羅天宇請來黃智雯的好友尹詩沛；志騫歡喜，喚黃智雯做媽媽，張曦雯覺得地位已被搶去。黃智雯遇老鼠感驚嚇，羅天宇英雄救美，向黃智雯暗示愛慕之情，黃智雯未能反應過來。尹詩沛提到晴天曾交付一支指紋USB，黃智雯直覺乃可喚回其記憶的重要證物。張曦雯使計令張國強心儀的準媳婦名聲敗壞，名門聯姻取消，鄭俊弘感激張曦雯。黃智雯偷聽到馬德鐘與徐榮的爭執，得悉七年前馬德鐘欠債原因……

究竟關唔關馬德鐘事？（劇集截圖）

究竟關唔關馬德鐘事？（劇集截圖）

究竟關唔關馬德鐘事？（劇集截圖）

定全部都係羅天宇所為？（劇集截圖）

定全部都係羅天宇所為？（劇集截圖）

定全部都係羅天宇所為？（劇集截圖）

《再見·枕邊人》最新一集（第21集）劇情劇透，徐榮向馬德鐘匯報調查所得，馬德鐘推測得到羅天宇接近黃智雯的目的。黃智雯打開USB手指，發現自己曾為小敏一案追查凌氏父子。黃智雯於張曦雯提議下，主動找羅天宇幫忙調查小敏一案，兩人關係回復當初。羅天宇於晉久鼓勵下，決意向黃智雯坦白與小敏的關係，怎料被馬德鐘搶先揭穿。黃智雯覺得被最信任之人出賣，與羅天宇鬧翻。張曦雯發現懷有身孕，馬德鐘喜出望外，與張曦雯重新修補關係。有神秘男子襲擊黃智雯，黃智雯逃脫時被車撞倒，在醫院甦醒後竟自稱記得一切……

羅天宇陰謀被馬德鐘揭破。（劇集截圖）

羅天宇陰謀被馬德鐘揭破。（劇集截圖）

羅天宇陰謀被馬德鐘揭破。（劇集截圖）

黃智雯記起一切？（劇集截圖）

黃智雯記起一切？（劇集截圖）