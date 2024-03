奚夢瑤35歲生日獲四太梁安琪獨寵　親自進行何家新船下水禮顯地位

賭王何鴻燊四房兒子何猷君在2019年與內地超模奚夢瑤結婚,兩人育有一子一女,生活幸福美滿。而奚夢瑤婚後亦不時出席各種名流聚會,成功躋身豪門闊太圈。昨日(8日)是奚夢瑤的35歲生日,何猷君同何超欣都有發文為她慶生,更特別在這個大日子讓奚夢瑤完成何家新船下水禮。當日奚夢瑤身穿黑白水手裝,與四太梁安琪、何猷君及何超欣一起出席典禮,由奚夢瑤親自進行「擲瓶禮」,在影合照時她更企正四太身邊,可見地位穩固!

好Sweet。(微博@Ming奚夢瑤)

由奚夢瑤親自進行「擲瓶禮」。(IG@mingxi11)

奚夢瑤在影合照時更企正四太身邊。(IG@mingxi11)

深得奶奶歡心!(IG@mingxi11)

據知在船艦下水之前都會舉行「擲瓶禮」,起源於17世紀末的歐洲,通常會由女性主持,緣自於海洋女神是女性,希望祈求新船航行平安,拿起小斧頭砍斷細繩,讓酒瓶從船頭墜落,摔碎象徵吉利。今次何家新船的下水禮交由奚夢瑤完成,可見四太對新抱都十分認可,相當重視,亦足證奚夢瑤在何家的地位非常穩固。而何猷君亦有曬出合照為老婆慶生:「Happy birthday to @mingxi11 hope you enjoyed this memorable delivery ceremony! Beautiful new addition to our fleet. 我們家的big day!新船的下水禮,希望它能載着我們所有的祈願向着遠方航行。」

大日子!(IG@mingxi11)

由奚夢瑤親自進行「擲瓶禮」。(影片截圖)

隆重。(影片截圖)

好大。(影片截圖)

超模!(微博@Ming奚夢瑤)

模特兒出身的奚夢瑤,憑高䠷身材及獨特氣質,成功登上國際舞台,更與劉雯、何穗及雎曉雯並稱為「四大國模」。不過自從嫁給何猷君之後,奚夢瑤暫緩事業,先後為何家誕下一子一女成功開枝散葉。去年6月奚夢瑤以賭王四房新抱的身份,與何鴻燊家族成員出席在澳門舉行的THE KARL LAGERFELD MACAU慶祝典禮,除了出席各種名流聚會之外,奚夢瑤亦積極增值自己,重返校園修讀香港大學EMBA(高級管理人員工商管理學碩士)課程,不少網民都猜測她進修極有可能是為幫手打理賭王家族事業做準備。奚夢瑤不但深得奶奶歡心,與何超欣亦相處融洽,兩人不時一起出席活動,何超欣亦有發文送上生日祝福!

奚夢瑤婚後不時出席名流聚會。(IG@mingxi11)

何鴻燊家族成員出席在澳門舉行的THE KARL LAGERFELD MACAU慶祝典禮,賭王二三四房難得聚首一堂。(資料圖片)

地位穩固!(小紅書圖片)

奚夢瑤不但深得奶奶歡心,與何超欣亦相處融洽。(小紅書圖片)

不時一起出席活動。(IG@mingxi11)