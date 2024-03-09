奚夢瑤35歲生日獲四太梁安琪獨寵　親自進行何家新船下水禮顯地位

賭王何鴻燊四房兒子何猷君在2019年與內地超模奚夢瑤結婚，兩人育有一子一女，生活幸福美滿。而奚夢瑤婚後亦不時出席各種名流聚會，成功躋身豪門闊太圈。昨日（8日）是奚夢瑤的35歲生日，何猷君同何超欣都有發文為她慶生，更特別在這個大日子讓奚夢瑤完成何家新船下水禮。當日奚夢瑤身穿黑白水手裝，與四太梁安琪、何猷君及何超欣一起出席典禮，由奚夢瑤親自進行「擲瓶禮」，在影合照時她更企正四太身邊，可見地位穩固！

好Sweet。（微博@Ming奚夢瑤）

由奚夢瑤親自進行「擲瓶禮」。（IG@mingxi11）

奚夢瑤在影合照時更企正四太身邊。（IG@mingxi11）

深得奶奶歡心！（IG@mingxi11）

據知在船艦下水之前都會舉行「擲瓶禮」，起源於17世紀末的歐洲，通常會由女性主持，緣自於海洋女神是女性，希望祈求新船航行平安，拿起小斧頭砍斷細繩，讓酒瓶從船頭墜落，摔碎象徵吉利。今次何家新船的下水禮交由奚夢瑤完成，可見四太對新抱都十分認可，相當重視，亦足證奚夢瑤在何家的地位非常穩固。而何猷君亦有曬出合照為老婆慶生：「Happy birthday to @mingxi11 hope you enjoyed this memorable delivery ceremony! Beautiful new addition to our fleet. 我們家的big day！新船的下水禮，希望它能載着我們所有的祈願向着遠方航行。」

大日子！（IG@mingxi11）

由奚夢瑤親自進行「擲瓶禮」。（影片截圖）

隆重。（影片截圖）

好大。（影片截圖）

超模！（微博@Ming奚夢瑤）

模特兒出身的奚夢瑤，憑高䠷身材及獨特氣質，成功登上國際舞台，更與劉雯、何穗及雎曉雯並稱為「四大國模」。不過自從嫁給何猷君之後，奚夢瑤暫緩事業，先後為何家誕下一子一女成功開枝散葉。去年6月奚夢瑤以賭王四房新抱的身份，與何鴻燊家族成員出席在澳門舉行的THE KARL LAGERFELD MACAU慶祝典禮，除了出席各種名流聚會之外，奚夢瑤亦積極增值自己，重返校園修讀香港大學EMBA（高級管理人員工商管理學碩士）課程，不少網民都猜測她進修極有可能是為幫手打理賭王家族事業做準備。奚夢瑤不但深得奶奶歡心，與何超欣亦相處融洽，兩人不時一起出席活動，何超欣亦有發文送上生日祝福！

奚夢瑤婚後不時出席名流聚會。（IG@mingxi11）

何鴻燊家族成員出席在澳門舉行的THE KARL LAGERFELD MACAU慶祝典禮，賭王二三四房難得聚首一堂。（資料圖片）

地位穩固！（小紅書圖片）

奚夢瑤不但深得奶奶歡心，與何超欣亦相處融洽。（小紅書圖片）

不時一起出席活動。（IG@mingxi11）