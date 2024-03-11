薛家燕改編金曲提市民防騙　趙善恆睇戲遇Ivy So︰有講唔好意思

昨日（10/3），薛家燕聯同一眾樂壇歌手及組合，包括ToNick、per se、Serrini一同出席防騙活動，除分享他們的防騙貼士，更分別將自己的金曲改編成「至尊騙曲」，以歌曲教育大眾拆穿騙徒手法，提高大眾防騙意識。



薛家燕聯同一眾樂壇歌手及組合，包括ToNick、per se、Serrini一同出席防騙活動。（大會提供）

其中薛家燕就交出個人的金曲《皆大歡喜》，改編成《皆大歡喜（全家都好幸福版）》，以叮囑各位長者：「要加倍小心，別輕信陌生人，事事與家人商量，做個醒目銀髮族。」又提醒家人要多留意長者，多溝通多關懷，做到真係「全家都好幸福」。

薛家燕將個人的金曲《皆大歡喜》，改編成《皆大歡喜（全家都好幸福版）》。（大會提供）

至於ToNick，就將《長相廝守》改編成《長HACK廝守（真心不騙版）》，提醒年輕人千萬不要因貪心而中伏，蒙受損失。ToNick最近正忙於4月舉行的演唱會，主音趙善恆（恆仔）被問到有否留意前度女友小花的消息，恆仔直言未有留意。

Serrini都有出席活動獻唱改編歌曲。（大會提供）

恆仔（相中）提到早前因與前度的問題，無辜連累到Ivy So@COLLAR，自己都有向她致歉。（大會提供）

而因為二人的問題，無辜連累到Ivy So@COLLAR，恆仔都深感歉意︰「之前睇戲遇到ivy so，我都有同佢講咗唔好意思。」他亦引述Ivy指二人合作拍戲拍得好開心，未有受事件影響。至於早前透露自己有新戀情，問到幾時會公布新女友消息，恆仔就話遲啲會講。