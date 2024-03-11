香港頂流小生大馬宣傳電影人氣勁　一舉動竟令大肚婆叫救命？

現年44歲的吳卓羲（Ron），近年憑內地真人騷《披荊斬棘2》和《大灣仔的夜2》等節目，人氣再度飆升，加上他個性親民又無架子，故深受觀眾和網民的喜愛。而除了內地外，以往在無綫拍過多套經典劇集的吳卓羲，在東南亞也累積一定人氣，他日前到馬拉西亞為主演電影《源生罪》宣傳，就掀起一股追星潮，每到之處均被大量女粉絲包圍，就連他吃飯的地方的不放過，受歡迎程度爆燈。

Ron日前到馬拉西亞為主演電影《源生罪》宣傳。（微博圖片）

Ron在當地人氣非常高。（微博截圖）

Ron出席首映禮時分享角色。（微博截圖）

從網民分享到社交平台的片段可見，吳卓羲的吸引力相當厲害，無論是在商場、紀念館、分享會場地還是戲院等地方，都有大批粉絲守候，他們一見到吳卓羲即舉機拍片拍照，場面相當墟撼。而吳卓羲的態度也非常友善親民，總是笑臉迎人，有粉絲上前自拍，他都無托手踭。

Ron每到之處都吸引大批粉絲守候。（小紅書截圖）

Ron不時跟粉絲揮手打招呼。（小紅書截圖）

場面相當墟撼。（小紅書截圖）

Ron總是笑面迎人。（小紅書截圖）

有粉絲成功攔截自拍。（小紅書截圖）

除了工作外，醫肚當然也非常重要，他在進入食肆時隨即被食客發現，大家都在他用餐包廂外等候求合照，為不讓大家失望，吳卓羲用膳後便走出包廂與一班食客合作，眾女士即蜂擁而上，現場頓時變了一個小型粉絲見面會。

Ron用膳後走出包廂，與粉絲合照。（小紅書截圖）

Ron友善又沒有架子。（小紅書截圖）

有求必應。（小紅書截圖）

當中一位更是孕婦，她成功與吳卓羲合照後，難掩內心激動，在社交平台以「和吳卓羲合影了！爽翻了！爽翻了！」分享道：「剛剛在pavilion grand imperial喜粵吃飯，omg omg！我一轉頭發現他走過來我後面的包廂！整程晚餐都好興奮，等他出来拍照，也真的拍到了。啊啊啊啊怎么辦，到現在都很興奮。」這位大肚網民還在合照上寫上「救命」，十分搞笑。

這位大肚粉絲成功與Ron自拍。（小紅書截圖）

心情超級興奮。（小紅書截圖）

開心到叫救命。（小紅書截圖）

另外也有位女粉絲同樣興奮說：「是吳卓羲！！！今晚不用睡覺。今天在喜粵飲食集團吃晚餐看到吳卓羲！！！！没想到他在馬來西亞，以前都看他長大，今天他就在我眼前，真的好激動‼‼‼‼」️

Ron離開還跟大家揮手道別。（小紅書截圖）