美職早霸王｜美斯倦勤　國際邁亞密靠蘇亞雷斯重開勝門

美斯因傷已連續缺陣3場，國際邁亞密在近3場也只錄得1勝2負；預料這名阿根廷球王仍難於今周美職球隊主場迎擊紐約城的賽事披甲，烏拉圭老將蘇亞雷斯的表現更為舉足輕重。



球王缺陣下，國際邁亞密先於主場不敵CF蒙特利爾，接着雖以3：1大破華盛頓聯隊，但上周卻慘吞紐約紅牛4隻光蛋；現時只能以6戰10分排東岸次席，1分落後少打一場的FC辛辛那提。

烏拉圭老將蘇亞雷斯今季美職上陣6場，為國際邁亞密貢獻了4入球3助攻，寶刀未老。（路透社）

美斯今仗繼續倦勤，邁亞密唯有寄望其老友蘇亞雷斯能挺身而出，帶領球隊重返正軌。這名37歲前鋒今季跟隨美斯的步伐來投，登陸美職旋即有好表現，今季6次上陣，交出4入球3助攻的佳績；其中作客華盛頓聯的賽事，蘇亞雷斯於62分鐘才後備登場，便即打破兩軍1：1的膠着狀態，連入兩球，助球隊反敗為勝。

派彩快攻略



連中冠盃在內，邁亞密今季踢了8場比賽，除了上場負紐約紅牛0：4之外，其餘7場比賽皆有入波，而且至少入1球。事實上，前線他們有蘇亞雷斯，此子今季上陣8場共入6球及交出5次助攻，狀態不俗，故他們的入波能力毋庸置令疑，但8場共失12球，反映守力頗差，而且更有5球是於60分鐘或之後失波，因此，若他們於比賽頭1小時內領先，宜利用派彩快割禾青止賺。



不過若計往績，國際邁亞密面對紐約城卻輸多贏少，近7次交手僅錄1勝1和7負的劣績；猶幸紐約城今季開季失色，5場竟然只得1勝4負，難怪只能以3分排東岸尾2，而且5戰僅攻入3球，更是全聯盟攻力最差的球隊。

國際邁亞密今季6場攻入13球，是美職攻力最強的球隊。（路透社）

沒有美斯，不是世界末日，國際邁亞密遇有「巴塞三子」壓陣，而且主場2勝1負，戰績還可，相信在蘇亞雷斯帶領下，足以擊敗近況奇差的紐約城。