英超特攻｜利物浦迎白禮頓求雪前恥　紅軍主場捕海鷗

今周英超上演爭標前哨戰，第3位的曼城將於主場面對榜首的阿仙奴；次席的利物浦能否趁鷸蚌相爭，撈得漁人之利，還看今周主場迎擊「剋星」白禮頓，可否一雪前恥。



說白禮頓是紅軍的「剋星」絕不為過，兩軍近8次碰頭，「海鷗」只輸了1次，其餘7場取得3勝4和，包括近4仗取得2勝2和；難怪利物浦會從白禮頓挖走中場核心阿歷斯麥亞里士打，削弱對方實力；而這名阿根廷中場近期在遠藤航輔助下，推前一格，愈踢愈好，近4場英超取得2入球3助攻，今仗亦是白禮頓的心腹大患。

利物浦中場麥亞里士打愈踢愈好，近4場英超取得2入球3助攻。（Getty Images）

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利物浦正與阿仙奴及曼城爭奪英超錦標，決心毋須懷疑，今迎白禮頓定全力進攻。要留意，他伉後防多傷兵，實力難免受到影響，若投注他們贏2:0、3:0或4:0的話，宜於適當時間止賺離場，畢竟他們近7場聯賽有失波，隨時於領先下被白禮頓追回1球，甚至是2球。



除了麥亞里士打外，利物浦前線火力十足，剛傷癒的沙拿上仗足總盃對曼聯時也有進帳，如果不是早在77分鐘便被收起，可能紅軍不會反勝為敗。同樣狀態不俗的還有達雲紐尼斯，這名烏拉圭前鋒上季聯賽上陣29場只入了9球，今季上陣26場已入了10球，另加10次助攻，表現進步良多。

沙拿自2月中復出以來，踢了5場，已有3球進帳，狀態逐漸提升。（Getty Images）

不過，說利物浦最強的地方，不得不提其無敵主場。紅軍今季聯賽14次於晏菲路出擊，取得11勝3和得38球僅失12球的驕人戰績，無論得分或得失球數字，都是列強之冠。相反，白禮頓作客表現一般，近5場聯賽作客只取得1勝4負，贏波一場的對手亦只是包尾大幡錫菲聯。

白禮頓是利物浦的剋星，近8次對賽，只輸過1場，其餘取得3勝4和佳績。（Getty Images）

因此，利物浦儘管在對賽往績上不及白禮頓，但他們今仗有主場之利，加上一眾主力狀態不俗，相信可以一掃上場足總盃不敵曼聯的陰霾，順利開出「主勝」。