英超特攻｜曼聯利物浦再演雙紅會　捧紅魔偷雞先入波

英超賽程密密送，周中才上演一周「大龍鳳」，周末又來另一輪大戰，本周最觸目大戰要數傳統「雙紅會」，由曼聯迎戰利物浦。

曼聯剛驚歷周中慘痛失利，今仗回師主場必求打場翻身戰，至於利物浦雖然仍處榜首與阿仙奴、曼城形成「三頭馬車」之勢，但今季已多次先落後之下靠後追食糊。大戰氣氛熾熱形勢難估下，不如先順應劇本，捧主隊曼聯開出第一隊入球！

（球賽編號：FB4234，4月7日晚上10時30分開賽，Now TV 621台直播）



利物浦現時以30戰70分的戰績高踞榜首，比次席的阿仙奴多2分，比第3的曼城多3分，領先優勢並不明顯，因此餘下8場仍要寸土必爭；每一分，甚至每個得失球，足以影響取後的爭標局勢。紅軍上仗輕取榜尾錫菲聯，全員保持健康未有多添傷兵，實屬可喜。

利物浦主將穆罕默德沙拿近4次鬥曼聯，3次有入波，共入4球。（Getty Images）

派彩快略



曼聯近來常於比賽最後10分鐘失分鐘，其中於曼市打吡訪曼城，捱到最後10分鐘連失兩球，最終反輸1：3。周日雙紅會紅魔有主場之利，加上紅軍後防又傷兵滿營，故絕對有條件偷雞先入波。然而，他們始終缺乏後勁，因此如真能於領先利物浦1：0，就毋須堅持到完場，宜利用派彩快於80分鐘或之前割禾青獲利。



不過，利物浦今季作客聯賽成績是8勝4和2負，其中對上5場是場場入波，而且場場入波，其中穆罕默德沙拿近4次鬥曼聯，3次有入波，共入4球，料今仗紅軍仍會有斬獲，不過可能要延續近期多數先落後再後上的局面。

曼聯近4季英超主場對利物浦，3次先入波；早前英足總盃主場出擊更加絕地反勝利物浦。（Getty Images）

曼聯上仗在超長補時下慘被車路士反勝，今仗矢志要爭口氣，加上早前足總盃已經絕殺過利物浦一次，球隊士氣仍在。曼聯近4季英超主場對利物浦，3次先入波，但只有1次能全取3分，其餘2次分被反輸2：4及被逼和1：1，今仗倒不如先單純一點，支持曼聯先入球。

麥湯米尼早前英足盃曾為曼聯先開紀錄，今仗會否照辦煮碗再來一次？（Getty Images）

⁠曼聯今季主場聯賽成績是8勝1和5負，其中對上5場是場場入波；而雙方近9次交手，8次總入球超過2球，7次總入球超過3球，除了重點吼曼聯第一隊入球外，亦可輕吼入球大。