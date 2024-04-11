澳職方程式｜上仗失分失榜首　鳳凰回師主場硬淨　頂得住勝利

威靈頓鳳凰在上周澳職作客不敵中岸水手，聯賽榜首位置亦拱手相讓；為了重返首位，鳳凰今周主場迎擊墨爾本勝利不容有失，而以其主場威力，應可順利奪得勝利3分。

（球賽編號：FB4501，4月12日下午3時開賽，無綫myTV SUPER App直播）



鳳凰上周在補時階段失守，作客以1：2負於水手，聯賽作客兩連敗，24戰得46分，雖然與水手相同，但因勝仗不及對方，因此跌落次席。

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鳳凰近況似乎不及勝利，但今季於主場表現對辦，故絕對有力偷雞。事實上，他們近4次鬥勝利3次先入波，而且皆於3頭25分鐘內取得入球，然而全被勝利追和甚至反勝，打和1：1、輸1：2及1：3。不過，今仗他們有主場之利，今季11場主場有6次先取得入球，若能於比賽早段攻破勝利大門，可考慮於半場前先止賺離場，之後再部署其他即場投注。



威靈頓鳳凰主場表現出色，取得8勝2和1負的佳績。（Getty Images）

作客成績一般，但鳳凰主場戰績卻非常標青，今季聯賽11次主場出擊，取得8勝2和1負的佳績，不敗率達91%；近4次主場悉數取勝，攻入8球而只失3球，其中兩場更無持不失。

除了主力射手巴巴路西斯外，21歲中場賓奧特（Ben Old）也值得留意，這名鳳凰自家青訓產品，近5場射入3球，包括上仗對水手時射入一球，若非球隊最後失守，賓奧特便可為鳳凰搶回一分。

賓奧特只得21歲，已成為鳳凰的中場核心。（Getty Images）

鳳凰主場威力強勁，墨爾本勝利作客卻特別差勁，近7場作客只嘗1勝，其餘6場取得5和1負，勝率只有14%。勝利現時以24戰得41分戰績排第3，落後鳳凰5分。

墨爾本勝利上仗於主場贏了「墨城打吡」，士氣正盛，但他們作客戰績一般，近7場只嘗1勝。（Getty Images）

雙方對賽以墨爾本勝利佔上風，近5場勝利贏了3場，和了2場；但若只計鳳凰主場出擊的話，近5仗鳳凰取得3勝1和1負，今場相信也可繼續在主場揚威。