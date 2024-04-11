澳職方程式｜威靈頓鳳鳳主場硬淨　頂得住墨爾本勝利

澳職常規賽接近尾聲，來到第26周，第5位的FC麥克阿瑟主場迎擊第4位的FC悉尼；兩軍同得38分，戰力相當，近況相似，今場勝負難料，但主隊有一個優勢值得留意。

（球賽編號：FB4915，4月20日下午5時45分開賽，無綫myTV SUPER App直播）



兩軍近況相近，以FC麥克阿瑟較飄忽，上場作客以2：1擊敗阿德萊德聯後，近6場3勝3負，現時25戰得38分，因勝仗不及同分的FC悉尼，排第5位；FC悉尼近況亦相似，上周主場以2：1力挫西悉尼流浪者，贏得打吡後，近6戰取得2勝2和2負。

派彩快攻略



FC麥克阿瑟及FC悉尼皆是火力強的球隊，前者25場入44球，後者則於25場入45球，故睇好今仗打和或者開1：1/2：2波膽，宜於適當時間利用派彩快止賺離場。畢竟，兩軍近8次聯賽交手，有7次能勝出勝負，僅得1次是和波終場。



威靈頓鳳凰主場表現出色，取得8勝2和1負的佳績。（Getty Images）

FC麥克阿瑟今仗雖然主場出擊，但並沒有特別優勢，今季主場聯賽13場只取得4勝5和4負，反而他們作客取得6次勝利；⁠至於FC悉尼作客戰績亦不標青，於聯賽取得4勝3和6負；因此，兩軍主場或作客出戰也好，沒哪隊能佔上風。

對賽往績方面，又是打成平手，雙方近5次碰頭，各勝2場，另賽和次；不過，如果只計算FC麥克阿瑟主場出擊的話，他們3次都都落敗，而且每場都失3球。

賓奧特只得21歲，已成為鳳凰的中場核心。（Getty Images）

墨爾本勝利上仗於主場贏了「墨城打吡」，士氣正盛，但他們作客戰績一般，近7場只嘗1勝。（Getty Images）

值得留意的是，雙方近4次碰頭，有3次都是由FC麥克阿瑟先開紀錄，而且能領先半場，因此今場勝負難料下，以FC麥克阿瑟先入波更值博。