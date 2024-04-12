美職早霸王｜美斯復出火力全開　領國際邁亞密做「大」騷

國際邁亞密上仗縱有美斯傷癒復出，並射入一球，但仍未能中止3場不勝的局面，今周美職作客中游份子肯薩斯體育會，能否重拾勝軌？



缺陣了一個月、4場聯賽的美斯，上仗在國際邁亞密主場對科羅拉多急流時，下半場後備入替，於57分鐘便接應隊友橫傳於禁區邊以招牌「熨射」扳平，3分鐘後又策動另一次攻勢，最後邁亞密由李安納度阿方素（Leonardo Afonso）射成2：1；可是戰至88分鐘，卻因一次中場傳失，被對手打反擊射入追成2：2平手。邁亞密現時以8戰得12分已跌至東岸第3位，而且比其他球隊多踢1至2場。

美斯缺陣4場，上周復出即以一記妙射為國際邁亞密一度扳平。（路透社）

邁亞密主帥馬天奴在這一仗大幅度輪換，除了美斯外，其餘巴塞隆拿舊將都先列後備，布斯基斯及佐迪艾巴在下半場中後段入替，蘇亞雷斯更整場休息，也令球隊實力大打折扣。難得美斯仍保持高效率，連同今個入球，他今季美職上陣4次已入了4球。

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邁亞密今季踢了8場聯賽，當中有7場聯賽有入波，而且至少入1球，並且總共入了16球，入波能力毋庸置疑。隨著美斯已傷癒復出，加上蘇亞雷斯又腳風順，聯賽上陣7場共入5球及交出3次助攻，故有力攻肯薩斯體育會大門。

然而，他們於8聯賽共失12球並且只有2場能保清白之身，而在其12個失波之中，有6球是於60分鐘或之後失，故若他們於比賽頭1小時內領先，宜利用派彩快割禾青止賺。



肯薩斯體育會今季表現普通，7場取得2勝4和1負，以7戰得10分排西岸第7位，實力一般；他們過去只曾一次面對邁亞密，作客以2：3落敗。

李安納度阿方素今年經選秀加盟國際邁亞密，上周首度正選，即貢獻入球。（路透社）

邁亞密實力雖然稍勝，但無奈難以確定出場人腳，因此預測他們的勝算，實在要看臨場的出賽陣容；反而其他數據更值得參考，例如邁亞密近5場有4仗總入球都超過3球，而肯薩斯近5場有4仗總入球是3球或以上，似乎兩軍都熱愛大手交易，今場「入球大」博得過。

肯薩斯體育會今季表現普，戰績為2勝4和1負，不過不失。（路透社）

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國際邁亞密欠勝算望和



肯薩斯體育會上周在主場領先波特蘭伐木者3：0之下被追成3：3。球隊在半場憑威廉艾加達梅開二度及丹尼羅斯路的入球遙遙領先，不過下半場突然走樣，在64至81分鐘被對手連入3球扳平。賽後肯薩斯在西岸14隊中排第7位並得10分，球季一半分數在主場取得，主場1勝2和1負。

國際邁亞密上週末在主場只能與科羅拉多急流踢成2：2。球迷對蘇亞雷斯只列後備而沒有上陣感到不滿。美斯在57分鐘為主隊追和，里奧艾方素3分鐘後射入反超前的入球。邁亞密在近3場2和1負，今季聯賽作客錄得1勝1和1負。今仗兩軍都屬於攻強於守，我較為看好和局。

