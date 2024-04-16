所有球員都是42號的一天　紀念版Air Max 1 '86盛載人類文明進步

網絡流傳有人在深水埗買了全隊「1號」球衣，「mark住1號，1號好波」、「邊個1號呀？咁多1號」，錄音者笑到不能。

但在美國職棒大聯盟，每年4月15日，整個聯盟所有球員都是「42號」。Jackie Robinson，42號，史上第一個在白人當道的MLB上陣的黑人球員，他擊破不公、衝破藩籬，締造運動史上最具意義的一天。

特別的球衣、特別的球鞋，連Nike都推出特別版的Air Max 1，紀念的不只是一種成就，更是人類文明的進步。



Nike過往都曾推出特別鞋款紀念Jackie Robinson Day，例如Dunk Low和Air Force 1，今年則選上Air Max 1 ‘86。這雙Air Max 1 ‘86用上道奇的傳統藍色，最特別是鞋舌上繡上金色「42」的布章，以及鞋帶位置的金色Nike Swoosh及42的扣子。

紀念Jackie Robinson Day的Air Max 1 '86。（網上圖片）

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Jackie Robinson。（資料圖片）

關於Jackie Robinson Day

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1880年，美國棒球界有不明文規定：黑人不得參加白人的棒球比賽，被叫作Color line或color barrier。這也令1919年出生的Jackie Robinson即使充滿運動天賦，精於棒球、籃球、美式足球及田徑，4個項目都贏得優異表現獎，創下UCLA校史，也要直到1945年二戰之後，才躋身棒球界。

二戰期間，Robinson被徵召入伍，但在軍中備受歧視，包括1944年坐巴士被要求坐在車尾，最終鬧上軍事法庭。這名陸軍少尉一直未有真正參與戰鬥，在所有指控都獲撤銷後，1944年獲榮譽退役。

退役後，Robinson曾當上德州一間大學的體育總監，1945年初獲得當時黑人聯賽球隊Kansas City Monarchs垂青，以每月400美元（約今日5735美元）加盟。其實司職游擊手的Robinson當時有機會挑戰大聯盟，他參加波士頓紅襪的測試，惟這次測試只是球隊敷衍波士頓市內反種族隔離人士而已，測試期間反而不停遭到歧視，Robinson受盡屈辱離去。

紅襪是MLB最後一隊跨過color line的球隊，到1959年才引入首名黑人球員。

其實1940年代亦有球隊對黑人球員感到興趣，當時駐紮布魯克林的道奇就是其中之一。時任道奇主席兼總經理Branch Rickey於1945年8月與Robinson見面，他問對方遭到歧視會否大發雷霆，Robinson問：「你要一個怕事不反擊的黑人嗎？」Rickey的回覆卻充滿睿智：「我要一個夠膽不去反抗的！」

若果受到歧視就發火，Robinson在以白人為主的MLB裏，永遠只能當反角，他要做的是，用表現征服棒球界。

1946年，Robinson以3A聯盟Montreal Royals球員身分到佛羅里達州參加春訓。當時佛羅里達州的種族問題十分嚴重，Robinson不能與白人隊友同住，只能到民權領袖家中作客，更曾因為白人警員干預，一度無法參加練習賽。

1946年3月17日是重要一天，在喬治亞州出生的Robinson在對道奇的練習賽出場，成為1884年後首名公開參加白人球賽的黑人球員。在小聯盟逗留一季後，Robinson由游擊轉任二壘手，更成為3A聯盟MVP。雖然屢次到美國南部參賽都受盡歧視，但Royals的球迷極力支持他，道奇終在1947年召他上大聯盟。

1947年4月15日是運動歷史上最重要一天。Robinson在26623名球迷（其中逾14,000人為黑人球迷）前首次亮相，雖然他在這場地標戰未能取得安打，但得到一次四壞球並為球隊跑回一分，助道奇主場以5：3擊敗波士頓勇士（現已遷至阿特蘭大）。

地標戰表現備受好評，但道奇內部卻因為他而四分五裂，直到道奇總教練Leo Durocher當住所有白人球員面前說：「我才不管他是黃是黑，還是像他媽的斑馬一樣是間條膚色，我是這球隊的教頭，我說他能打就能打！我更會告訴你們這事實，他將令我們都成為富翁，如果你覺得不能用靠他賺來的錢，我會換走你們所有人！」

球隊內亂方止，又到聯盟外部，Robinson的出現使得整個國聯都亂了，紅雀被踢爆將會罷賽抗議，成為全國新聞頭條，國聯主席Ford Frick及MLB總裁Happy Chandler都明言，誰罷賽將面臨禁賽。

Frick維護Robinson說：「你（罷賽球員）將會發現那些在傳媒席的『朋友』不再支持你，你將會受到流放一樣的對待。我才不管半個聯盟搞罷賽，敢這樣做的後果自負。我才不管停賽會使國聯沉淪5年，這是美國，每一個公民都有同樣的權利去打棒球。」

球隊不敢罷工，白人球員就用觸身球、言語去「招呼」Robinson，但他從未公開反抗，默默地用表現征服隊友、球迷、傳媒以及敵人。一直對Robinson十分友善的名將Pee Wee Reese，曾於對紅人一戰當住所有球迷面前與Robinson搭膊頭，又於其耳邊說了鼓勵的話，兩人成為好朋友，Reese在1972年更於Robinson喪禮扶柩，忍住傷痛送別好友。

盜壘能力一流的Robinson首季就贏得了大聯盟最佳新人獎，1948年更完成完全打擊（Hitting for the Cycle）的壯舉。曾於1949年贏得國聯MVP的他，終在1955年達成夢想，助道奇奪得世界大賽。

1956年，Robinson完結十年大聯盟生涯，退役後致力民權活動。1962年，他合資格選名人堂，當時他呼籲投票的傳媒人以其表現定奪，不要側重那股文化衝擊，最終Robinson成為首名黑人名人堂成員。

Robinson 在1972年因心臟病去世，終年53歲，其影響力已超越棒球界。2004年，大聯盟確定4月15日為Jackie Robinson Day，所有球員、教練及球證都會用上42號，且不印上球員名字，象徵無分你我、無分膚色團結一致。



2024年4月15日，不同球員穿上特製球鞋紀念Jackie Robinson：

（MLB官方Instagram）

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（MLB官方Instagram）

（MLB官方Instagram）

大谷翔平穿上42號球衣。（路透社）