美職早霸王｜客軍拿舒維爾近況低迷　國際邁亞密返主場做「大」騷

經過連續3場不勝後，國際邁亞密上周美職作客肯薩斯體育會時，盡遣「巴塞四子」，結果憑美斯及蘇亞雷斯各入一球下，以3：2力挫對手；今周返回主場面對拿舒維爾，誓再贏一場，鞏固東岸一哥地位。



國際邁亞密之前賽程頻密，加上美斯一度稱傷，因此該阿根廷球王、蘇亞雷斯、布斯基斯及佐迪艾巴等「巴塞四子」甚少聯䘧登場，不過由於之前國際賽期多了一周休養生息，因此上周對肯薩斯體育會時，主帥馬天奴便盡遣4人正選出戰。

美斯復出兩仗都有入球，現時已累積5入球5助攻，是國際邁亞密的進攻泉源。（路透社）

其中美斯表現特別生猛，在前場不斷製造攻勢，邁亞密先開紀錄一球，正是由他妙傳巴拉圭小將迪亞高高美斯（Diego Gomez）建功；其後他更在離門25碼遠射得手，助球隊一度領先2：1。雖然肯薩斯曾再度扳平，但迪亞高高美斯左路傳中與蘇亞雷斯破門，讓邁亞密以3：2報捷，更以9戰得15分戰績，高踞東岸榜首。

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邁亞密今季火力全開，踢9場聯賽8場有入波，而且至少入1球，總共入19球。其前線有美斯及蘇亞雷斯，絕對夠條件攻破拿舒維爾的大門。但要留意，他們於9聯賽共失14球，防線似乎有很大問題，加上近6場聯賽有5場是先失波，故賽前下注拿舒維爾可偷雞開客勝或贏1：0波膽的球迷，臨場如見到邁阿密真的先落後，宜睇準時間利用派彩快割禾青止賺。



事實上，美斯與蘇亞雷斯這對攻擊組合，老當益壯，前者取得5入球5助攻，「哨牙蘇」亦有6入球3助攻，帶領邁亞密以19個入球，成為聯賽攻力最強的球隊。而拿舒維爾今季卻表現低迷，7戰只得1勝4和2負，僅得7分排東岸尾二，今場恐怕凶多吉少。

迪亞高高美斯上仗貢獻一入球一助攻，與美斯及蘇亞雷斯兩名老將配合愈來愈有默契。（路透社）

⁠邁阿密過往6次面對拿舒維爾，戰績平分秋色，各勝2次且打和兩場，但要留意的是，這6場比賽有5場總入球是3球或以上，其中3場總入球更超過3球，因此今場除了可以博氣勢如虹的邁亞密再下一城外，「入球大」亦是信心之算。

拿舒維爾今季表現低迷，7 戰僅獲1勝只得7分，暫排東岸尾二。

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邁亞密或許更喜歡作客比賽，上仗訪肯薩斯體育會以3：2取勝，早前球隊在聯賽主場兩連和，今季聯賽主場5戰只得兩勝。美斯的上陣令肯薩斯體育會主場吸引72,610名球迷入場，而他亦在51分鐘射入一記精彩遠射，亦交出了一次助攻。拿舒維爾上周末輪空，最近1仗主場對費城聯的賽事落敗，最後一分鐘失守。邁亞密上週末打破各項賽事5戰不勝的走勢，今仗回師主場面對3場聯賽不勝的拿舒維爾，我預計可開主勝。

