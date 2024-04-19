英超特攻｜利物浦征富咸求反彈　紅軍借「富」爭標

利物浦周中歐霸盃8強出局後，球隊上下只餘一個目標，就是全力在聯賽爭勝；他們上場爆冷於主場不敵水晶宮，英超爭標路陷入劣勢，因此今周作客富咸，已無退路。

（球賽編號：FB4942，4月21日晚上11時30分開賽，Now TV 621台直播）



自從以2：2作客賽和曼聯後，利物浦好像心理崩盤，先於歐霸盃8強首回合在主場被阿特蘭大送贈3蛋，打破今季晏菲路不敗的紀錄；繼而在聯賽主場以0：1不敵水晶宮，雖然仍以32戰71分排第3，僅以2分落後榜首的曼城，但已喪失爭標主動權。

利物浦周中於歐霸出局，眾將只能收拾心情，盡力爭奪英超桂冠。（Getty Images

派彩快略



利物浦正宗海鮮波，之前遇上盧頓、白禮頓及水晶宮等實力平平球隊，竟然先失波，故周日訪正在打護級戰的富咸，隨時又玩謁讓賽先落後。富咸近5場主場取得3勝2負，包括贏強隊熱刺3：0，似乎有一定戰鬥力，球迷若然在賽前下注富咸主勝或贏1：0波膽，就要好好利用派彩快的割禾青功能啊！



隨着周中於歐霸盃贏波出局後，利物浦已無其他目標，或許重新聚焦在聯賽後，可以重拾鬥志；事實上，紅軍今季作客戰績不錯，聯賽就只是輸給熱刺與阿仙奴，而且兩場都有爭議之處，可說是非戰之罪，今次造訪另一倫敦球會富咸，有望谷底反彈。

利物浦主力沙拿雖然狀態一般，但近3場作客賽事都有入球進帳。（Getty Images）

富咸現時以42分排第12，於聯賽可謂無欲無求，而他們近況也頗飄忽，既可3：0大破爭四份子熱刺，但又會賽和包尾大幡錫菲聯、不敵護級份子諾定咸森林；其主場戰績也一般，16戰錄得6場敗仗，是前13隊中最多的。

富咸鋒將洛迪高梅尼斯3月4場入了4球，但踏入4月，3場賽事夥粒無收。（Getty Images）

利物浦近5場與富咸對壘，稍佔上風，取得3勝2和；如果單計作客的話，近6次造訪卡雲農舍球場亦未嘗敗績，取得3勝3和。雖然紅軍近況稍為回落，但今場往績佔優下，相信可以借「富」反底。