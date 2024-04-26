美職早霸王｜征榜尾新英倫革命必數糊　邁亞密美職「大」作戰

美斯不愧一代球王，他上場貢獻2入球1助攻下，帶領國際邁亞主場以3：1輕取拿舒維爾，續踞美職東岸榜首；今周造訪「包尾大幡」新英倫革命，這名阿根廷老將勢助球隊再度「大」勝而回。



36歲的美斯老而彌堅，3月休養約一個月，在4月復出後，連續3場都有入球，今季美職上陣6次攻入了7球，雖然在射手榜以1球落後於皇家鹽湖城的基斯甸艾蘭高（Cristian Arango），不過美斯僅披甲495分鐘，而艾蘭高卻上陣了9場共805分鐘，單計效率，美斯更勝一籌。

美斯上仗對拿維維爾開出角球助布斯基斯頂入，讓後者今季終於「開齋」。（路透社）

事實上，美斯今季平均70.7分鐘便有一球進帳，如果連同其6次助攻一併計算，那麼他每38分鐘就能直接間接炮製一個入球，效率相當誇張；上場他便梅開二度，又開出角球助攻布斯基斯頂入，帶領國際邁亞密擊敗拿舒維爾，並以10戰18分的戰績，高踞東岸榜首。

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邁亞密似乎喜愛玩讓賽，皆因在對上7場美職，有6場是先失波落後0：1，當中更有5次是於頭15分鐘內便失守，之後靠由美斯及蘇亞雷斯等球星領導的鋒線追平或者反勝。賽前如下注新英倫革命可以爆小冷門開主勝或者贏1：0波膽，臨場邁阿密又再先落後的話，宜睇準時間利用派彩快割禾青止賺。



由於美斯加上其前巴塞隆拿拍檔蘇亞雷斯攻力超群，因此邁亞密今季的進攻能力傲視同儕，聯賽攻入了22球，是美職最多的；連帶邁亞密近8場賽事，有7場總入球超過3球，今仗隨時又是大手交易。

美斯今季6場攻入7球，平均70.7分鐘便有進帳。（路透社）

雙方往績上，歷來6次對壘各勝3場，平分秋色；但論近況，新英倫革命卻表現失色，開鑼至今8場只嘗1勝，另僅獲1和6負，8戰得4分排東岸榜末。邁亞密攻力強勁，而新英倫狀態低沉，今仗沒理由不博「入球大」吧？

新英倫革命今季表現失色，8場只嘗1勝，在東岸包尾。（路透社）

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國際邁亞密勢取3連勝



新英倫革命上周末作客FC多倫多輸0：1，正面的是門將軒歷治拿華斯在76分鐘救出了貝拿迪斯治為FC多倫多主射的12碼。國際邁亞密上週末主場對拿舒維爾，靠美斯梅開二度為球隊鎖定3分。美斯在聯賽射入7球，反觀新英倫革命整隊8場聯賽只入5球，並只得1勝兼近兩仗未有入球。我預期國際邁亞密可以作客取勝。

