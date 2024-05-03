澳職方程式｜季後賽開打　FC麥克阿瑟首戰作客FC悉尼　博老麥半勝

澳職常規賽完結，踏入季後賽，第3至第6名先捉對互撼，勝方躋身4強；其中第4位的FC悉尼將於主場迎擊FC麥克阿瑟，雙方實力接近，激戰可期。

（球賽編號：FB5921，5月4日下午5時45分開賽，無綫myTV Super App直播）



上季總冠軍中岸水手，在周中的補賽主場以2：0輕取阿德萊德聯後，27戰得55分，以2分優勢反壓威靈頓鳳凰取得常規賽榜首寶座。澳職的季後賽賽制有些特別，先由常規賽第3與第6名對壘、第4與第5名交戰，一場決生死，兩場勝方躋身準決賽，面對常規賽首兩名；4強卻是兩回合制，勝方打入總決賽，但總決賽又變回一場過。

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墨爾本勝利及西悉尼流浪者的火力皆很強，前者26場入40球，後者也是同比賽場數下入40球，因此如睇好今仗打和或者開2：2或3：3波膽，就要利用派彩快於適當時間割禾青。事實上，雙方近14次於聯賽交手，有13次能夠分出勝負，其中勝利贏7場，西悉贏6場，僅得1次和波。



FC悉尼主場戰績硬淨，近9場取得7勝2和。（Getty Images）

FC悉尼與FC麥克阿瑟在常規賽均獲41分，前者僅憑較多勝仗而排第4，其實兩軍實力非常接近；不過，FC悉尼擁主場之利，他們近9場主場取得7勝2和佳績，包括最近一場以7：1大破珀斯光輝，也曾擊敗榜首的中岸水手。

不過，FC悉尼季初3次主場落敗，其中一次就是輸給FC麥克阿瑟。事實上，FC麥克阿瑟彷彿是FC悉尼的剋星，近5次作客，取得4勝1和的不敗戰績。

FC麥克阿瑟近5次作客FC悉尼，取得4勝1和的不敗戰績。（Getty Images）

雙方實力接近，但FC麥克阿瑟近5次對壘，有4次先拔頭籌。（Getty Images）

當然，FC悉尼始終主場戰績硬淨，今場博「客勝」有點「牙煙」，倒不如參考另一數據：原來FC麥克阿瑟近5次與FC悉尼交手，有4次先開紀錄，而且這4場悉數半場領先，因此今仗追捧客軍「半場勝」更為明智。