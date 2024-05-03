美職早霸王｜再遇紐約紅牛誓演復仇戰　國際邁亞密主場劏「牛」

球王美斯簡直無人能擋，4月復出以來，4場入6球，助國際邁亞密繼續雄踞東岸榜首。今周邁亞密主場面對「仇人」紐約紅牛，美斯的演出將是能否復仇的關鍵。



國際邁亞密上仗以4：1反勝新英倫革命，又是美斯的表演舞台。這名阿根廷老將不單梅開二度，更有2次助攻，表現光芒四射，個人在射手榜（9球）及助攻榜（7次，並列）都排首位，也助球隊以11戰21分的戰績，穩居東岸首名。

美斯4月復出以來，4場入了6球，狀態大勇。（路透社）

不過，國際邁亞密今周迎來嚴峻挑戰，因為他們今仗再遇的紐約紅牛，之前曾作客慘吞對手4蛋，是他們今季的最大敗仗，而且除了美斯外，「巴塞三子」蘇亞雷斯、布斯基斯及佐迪艾巴於該仗均正選披甲。當然，邁亞密今場有美斯回歸，自美斯復出的4場，他們已取得3勝1和；而且他們的主場戰績不錯，取得3勝2和1負。

紐約紅牛暫以10戰17分排東岸第3，實力不俗，其中要留意是前鋒李維士摩根（Lewis Morgan）有7個聯賽入球，在射手榜排第3；不過，紅牛近況麻麻，連和3場。再者，紅牛作客的戰績也一般，只取得2勝3和1負。

當有蘇亞雷斯在前線走位，拉開對方防線， 美斯的表現會特別好。（路透社）

兩軍過去9場碰頭未嘗和波，而近5次對壘，邁亞密取得2勝3負，稍落下風；然而，邁亞密今時不同往日，現在有球王壓陣，而且主場表現也出色，今場一於再捧他們可於主場揚威。

李維士摩根是紐約紅牛的首席射手，已有7個聯賽入球。（路透社）

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國際邁亞密宰「牛」復仇



國際邁亞密連續第2周的聯賽開局不順利，上周末作客對新英倫革命在第1分鐘已失守，但最終3連勝。這場賽事吸引了65,612名球迷入場一睹美斯的風采，而他亦不負眾望地取得兩個入球及1次助攻。紐約紅牛上周與溫哥華白帽踢成1：1，連續第3場聯賽錄得和局。美斯今季聯賽錄得8次助攻及聯賽中最多的9個入球，蘇亞雷斯亦有7球進帳。邁亞密渴望為季初以0：4尷尬地大敗給紐約紅牛一戰報仇，我預期今仗主隊可勝。

