「第一次玩帆船時，其實我很緊張，又有點害怕，並不享受過程，沒想到最終會踏上帆船運動員這條路。」當日畏水的小男孩，如今已蛻變成胸懷壯志的大海男兒—ILCA 7 單人帆船的港隊代表貝俊龍（Nicholas Halliday）。

帆船運動的職業生涯漫長，這名港隊史上首個以資格賽冠軍奪得奧運單人帆船項目入場券的健兒，即將登上國際體壇最大的舞台，向獎牌進發。



還記得初次接觸帆船運動是怎樣嗎？

11歲時，我在媽媽的鼓勵下參與了帆船班，最初非常緊張，對這項運動沒太大好感。不過，隨着出海次數增加，技術逐漸進步，而且認識到新朋友，便開始喜歡上帆船運動。訓練約四年後，便開始踏上全職運動員之路，並以參加奧運為目標。

在參與帆船運動中，最大的得著是甚麼？

我很享受置身海中心時的自由與寧靜，同時亦充滿挑戰、要勇敢面對。帆船運動充滿不確定性，不但講求技術，天氣亦很重要。每次出航的風浪都不相同，既然無法控制，便學習如何適應，盡力做到最好。

可以分享你取得巴黎奧運會參賽資格的經歷嗎？

過去我曾兩次代表香港參加亞運，其中在杭州亞運以第四名完成，與獎牌擦身而過。雖然感到失望，但經過一番努力，隨即在去年十二月於泰國芭堤雅舉行的2023 亞洲帆船錦標賽暨2024 巴黎奧運亞洲及大洋洲區資格賽，成功奪得冠軍，為港隊取得一個巴黎奧運的席位。

還記得我在上屆奧運資格賽獎牌戰中不幸被取消資格，如今終於實現目標參加奧運，猶如放下心頭大石。得知達標一刻，我看似冷靜，其實內心非常興奮！

期望在奧運上有何成績或者得著？

奧運是國際最大的體育舞台，我期望可以欣賞到所有頂尖運動員的英姿。雖然我很想奪得奧運獎牌，但知道自己還沒有達到頂級水平。不過我會累積經驗，裝備自己繼續挑戰下屆、甚至2032年奧運。帆船運動的職業生涯漫長，不少運動員於30 歲後仍然在競爭，我相信自己仍會不斷進步。

馬會透過「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」向於大型運動會中奪得佳績的運動員頒發現金獎，對你有甚麼推動力？

馬會這個獎勵計劃有效鼓勵運動員為取得更好的成績而努力，同時亦是一種肯定。如果我有機會獲得獎金，我會用作提升裝備之用。完成歐洲各站賽事後， 我將前往法國專心備戰奧運，希望能爭取到令港人驕傲的成績。

貝俊龍每周出海六天，亦會進行體能訓練。(由中國香港帆船運動總會提供)

貝俊龍（左一）於杭州亞運獲第四名，差點能踏上頒獎台。(由中國香港帆船運動總會提供)

貝俊龍於泰國芭堤雅舉行的2023 亞洲帆船錦標賽暨2024 巴黎奧運亞洲及大洋洲區資格賽，成功奪得冠軍，將登上奧運舞台。(由中國香港帆船運動總會提供)

*資料提供 : 馬會刊物 《駿步人生》