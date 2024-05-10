美職早霸王｜作客CF蒙特利爾照強攻　國際邁亞密入球「大」酬賓

國際邁亞密今季曾兩次落敗，上周主場「手刃」了紐約紅牛，今周作客另一「仇家」CF蒙特利爾，勢再藉美斯表現球王身價，報卻早前的一敗之辱。



除了以0：4作客慘負紅牛外，國際邁亞密另一敗仗、也是主場唯一敗仗，就是於3月時不敵CF蒙特利爾，這兩場美斯同告倦勤。上周美斯面對紅牛盡顯球王風範，除了攻入一球，更貢獻5次助攻，帶領球隊以6：2大破對手。

美斯4月復出以來，連續5場有進帳，現以10球與蘇亞雷斯並列射手榜首。（路透社）

事實上，美斯來到美職，就像打機時升滿級的高手回到新手區，控傳射各項都跟對手不在同一個層次，加上有老拍擋蘇亞雷斯襄助，這名阿根廷老將亦愈打愈好，4月復出以來已連續5場聯賽有進帳，今季上陣8場攻入10球，且有12次助攻，在射手榜及助攻榜都排首位；蘇亞雷斯上場也大演帽子戲法，同樣累積10個入球。在兩名老將帶領下，邁亞密也以12戰24分續踞東岸榜首，而且射入32球，攻力傲視同儕。

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邁亞密上場主場紐約紅牛繼續玩讓賽，先於30分鐘失守落後0：1，最終反勝6：2完場。事實上，儘管他們於聯賽4連勝，但近9場聯賽有8場是被對手攻破大門，之後靠美斯或蘇亞雷斯等球星追平或者反勝。賽前如想博CF蒙特利爾主勝或者贏1：0波膽的球迷，宜睇準時間利用派彩快割禾青止賺。



CF蒙特利爾近況一般，剛作客以1：4不敵拿舒維爾，近7場只取得1勝2和4負，現時僅以10戰12分排東岸第11位；值得留意的是，CF蒙特利爾10場失了20球，防守力是東岸最差的，難怪他們近7場有5仗總入球超過2球。

蘇亞雷斯上場對紅牛大演帽子戲法，3球都由美斯助攻。（路透社）

近6次交手，邁亞密稍落下風，只取得2勝1和3負，反而要留意這6場有4場總入球都超過2球。邁亞密近況大勇，攻力超強，CF蒙特利爾則防守最弱，今場一於捧邁亞密主場「大」勝而歸。

CF蒙特利爾近況一般，近7場只取得1勝2和4負。（路透社）

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美斯着火捧客W有「利」



CF蒙特利爾上場聯賽作客以1：4不敵拿舒維爾，錄得2和1負的聯賽不勝走勢。他們在防守上出現問題，紀律性亦不足，今季較早前曾在3戰內兩度有球員領取紅牌。美斯上周末再有技驚四座的表現，在邁亞密主場6：2大炒紐約紅牛一戰取得1個入球及聯賽單場最多紀錄的5次助攻。邁亞密在聯賽處於6戰不敗走勢，蒙特利爾今季已失20球，數字為聯賽第3高。我預期邁亞密能報卻季初以2：3落敗之仇。

