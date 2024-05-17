英超特攻｜曼城阿仙奴鬥到英超煞科　齊齊主場出擊贏波而回？

今季英超爭標戰鬥到煞科日，榜首的曼城只領先次席的阿仙奴2分，兩軍分別於主場迎戰韋斯咸與愛華頓，都不容有失，最終會否齊齊贏波？

（曼城對韋斯咸，球賽編號：FB6471，5月19日晚上11時開賽，NowTV 621台直播、阿仙奴對愛華頓，球賽編號：FB6476，5月19日晚上11時開賽，NowTV 622台直播）



坊間戲稱，要阻止曼城締造英超四連霸，唯有無冕射手哈利卡尼加盟「藍月亮」，方可做到；事實上，曼城來到季尾又開展他們「傳統」的無敵模式，近8場聯賽保持全勝；而且今季主場未嘗落敗，聯賽18戰取得13勝5和，近10場亦取得8勝2和。

菲爾科頓今季表現大躍進，聯賽攻入17球，是曼城的次席射手。（Getty Images）

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就算阿仙奴主場贏愛華頓亦未必能贏英超，換言之即使比賽過程出現領先2：0及3：1，若同時間作賽的曼城遙遙領先韋斯咸，隨時因戰意散晒而被追和甚至反輸，故要睇形勢作出應變。至於曼城主場對韋斯咸，前者實在太弗，即使先落後亦足以反勝，如想扒冷博韋斯咸客勝或贏1：0波膽，宜臨場執生。



韋斯咸近況不濟，除了上周3：1擊敗盧頓，之前6場只取得2和4負；單計作客的話更是3連敗。再看對賽往績，近5次雙方交手，韋斯咸輸了4次和了1場，恐怕今場也是凶多吉少。

韋斯咸無欲無求，近況不濟，作戰往績差，今場恐難阻止曼城贏波奪冠。（Getty Images）

曼城以88分排榜首，落後2分的阿仙奴形勢被動，唯有先做好自己，搶得3分，猶幸他們近況也不俗，已經在聯賽取得5連勝；他們的主場戰績彪炳，近10場主場取得8勝1和1負，狀態大勇。

阿仙奴近5場聯賽悉數取勝，士氣正盛，今場誓全力爭勝創造奇蹟。（Getty Images）

阿仙奴煞科日的對手愛華頓，季尾表現回勇，近5場取得4勝1和，所以就算被扣了8分，依然以40分排第15位，早早成功護級。不過，若計算阿仙奴近5次主場面對愛華頓，就有4次取得勝利，今仗士氣高昂下，相信也可以搶得勝利3分；至於能否反超曼城奪標，卻只能聽天由命了。