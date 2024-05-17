世界定向週嘉年華免費參加　提供接駁巴士　定向迷宮啱小朋友放電

在5月18及19日的周末，漁農自然護理署與中國香港定向總會在西貢獅子會自然教育中心合辦世界定向週嘉年華，活動費用全免，無需預先登記。活動包括定向迷宮及沿繩定向，適合小朋友參加，既可「放電」，亦能做運動，更可學習看地圖、辨方向。市民除了可乘搭公共交通工具到現場，活動還提供接駁巴士來往港鐵將軍澳站及獅子會自然教育中心。



世界定向週嘉年華會有多項定向活動，包括短途定向、迷宮定向及沿繩定向，讓市民體驗，亦有關於「行山有道」的攤位遊戲。定向運動是一項考驗體能和智慧的運動，參加者可利用定向地圖和定向技巧尋找一系列的控制點，透過此運動以另一重角度體驗大自然。歡迎不同年齡的參加者來到郊野公園，認識此項運動及享受其樂趣。

定向活動可以引起小朋友對運動的興趣，提升專注度及學習看地圖辨別方向；而家長及小朋友一齊找控制點亦可以增加親子互動。

活動項目介紹：

1. 短途定向：在獅子會自然教育中心內穿梭，以最短時間尋找一系列的控制點。以原有定向路線為基礎，專為嘉年華設定特別版短途定向路線。此項活動適合所有年齡及技術層。如有需要，可借用指南針。

2. 定向迷宮：在錯綜複雜的迷宮找尋地圖上的所有控制點最後逃出迷宮。此項活動適合所有年齡及技術層。亦特設迷你版予8歲或以下兒童自行完成。 小朋友跟住地圖指示，在迷宮找控制點打卡，配合電子計時系統即時知道成績。在上年的嘉年華，很多朋友玩完一次又一次，挑戰不同難度的路線及完成時間。

3. 沿繩定向（兒童限定）：適合幼兒參加，玩法簡單，沿繩在起伏的山野走到各個控制點，讓初次接觸大自然及此活動的兒童體驗定向運動。活動時，家長可以帶住小朋友沿彩旗行，同時對應定向地圖上的簡單標記，沿路集齊控制點的精美貼紙就完成路線。

4. 教練閣 – 港隊教路：由中國香港定向代表隊及專業教練教授定向入門須知。歡迎向港隊精英請教有關定向問題，是學習及提升定向技術的好機會！

其他項目： 「行山有道」攤位遊戲及紋身貼紙攤位，透過一系列攤位遊戲認識山系禮儀。

活動詳情：

日期：2024年5月18-19日（星期六及日）

時間：上午10時至下午4時 （定向活動截止時間: 下午3時半）

地點：西貢獅子會自然教育中心

交通：公共交通工具 或 接駁巴士

註：兩天的嘉年華活動內容相同。活動無需預先登記。如活動當日上午七時懸掛雷暴警告、任何暴雨或熱帶氣旋警告，活動即告取消。

交通資訊：

西貢獅子會自然教育中心：https://www.map.gov.hk/gm/s/S/1503010671

可乘搭下列公共交通工具，在北港巴士站下車，然後步行前往中心。

92號巴士來往港鐵鑽石山站－西貢；

96R號巴士來往港鐵鑽石山站－黃石碼頭(只在星期日及假日行走)；

792M號巴士來往港鐵將軍澳站－西貢；

1號專線小巴來往德褔花園－西貢；

1A號專線小巴來往港鐵彩虹站－西貢；

12號專線小巴來往寶琳－西貢；

101M號專線小巴來往港鐵坑口站－西貢

接駁巴士:

活動當日設有接駁巴士服務來往港鐵將軍澳站B1出口 (近寶邑路)和獅子會自然教育中心，每20-25分鐘一班。

服務時段:

將軍澳站往獅子會自然教育中心: 早上9時40分至下午3時正。

獅子會自然教育中心往將軍澳站早上10時20分至下午4時40分。

接駁巴士為28座，座位先到先得。

近將軍澳寶邑路接駁巴士上落車位置 (將軍澳站B1出口轉左)

(https://www.map.gov.hk/gm/s/hk80/818677/844771)