巴黎奧運女子自由體操銅牌爭議　美國女將芝莉絲向瑞士法院上訴

巴黎奧運女子自由體操決賽賽果被國際體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport、CAS）推翻，美國選手芝莉絲（Jordan Chiles）失去銅牌，改由羅馬尼亞選手巴保素（Ana Barbosu）獲得銅牌後，芝莉絲曾說過「會用盡一切辦法」爭回這面銅牌，她的律師團隊美國時間周一入稟瑞士最高法院，正式提出上訴。



美國隊選手芝莉絲（右）。（路透社）

1. 自由體操銅牌爭議事件背景：

8月5日巴黎奧運女子自由體操決賽，眾人焦點放在美國體操女王比拉絲，與巴西女將安達迪的強強對決，安達迪以14.166分摘金，比拉絲得14.133分摘銀，爭議點在銅牌——最初羅馬尼亞兩女將巴保素、禾尼雅（Sabrina Voinea）同獲13.7分，美國的芝莉絲得13.666分。

根據賽例，同分時以執行分（execution）秤先，執行分巴保素得8分，禾尼雅得7.9分，因此得第三名，禾尼雅第四，芝莉絲第五。

女子自由體操安達迪（中）摘金，比拉絲得銀（左），芝莉絲當場上訴後獲銅（右）。（路透社）

2. 為何美國芝莉絲第五變第三？

不過美國隊提出上訴，指裁判未正確計算芝莉絲一套動作的難度分數，經上訴後，芝莉絲獲補回0.1分，得分由13.666分，提升至13.766分，名次由第五升上第三，獲得銅牌，巴保素第三變第四，當場痛哭。事件令羅馬尼亞陣營極度不滿，甚至引發外交風波，羅馬尼亞總理喬拉庫（Marcel Ciolacu）公開表示不滿，一度指會杯葛奧運閉幕禮。

羅馬尼亞選手巴保素原獲第三，美國的芝莉絲上訴後將她擠落第四。（路透社）

3. 羅馬利亞向CAS上訴推翻美國隊的上訴

巴保素及羅馬尼亞團隊向國際體育仲裁法庭提出上訴，指美國隊當日提出上訴時，已經超過了提出上訴的1分鐘時限，因此芝莉絲不應獲改判及提升得分。國際體育仲裁法庭判決確認，芝利絲提出上訴時已超過1分鐘內上訴的限時，因此判定：「芝利絲在女子自由體操決賽中的得分，應維持為原本所獲得的13.666分。」

CAS認為比賽結果應按原來排列，羅馬尼亞兩名選手列三、四位、芝莉絲排第五，至於銅牌該如何發落，CAS交由國際體操聯會（FIG）自行決定，惟示意應「根據上述判決來頒發獎牌。」8月11日FIG表示會尊重法院判決，讓巴保素提升得第三名，國際奧委會（IOC）周日宣布重新分配女子自由體操獎牌，由羅馬尼亞的巴保素獲銅牌。

巴黎奧運官網女子自由體操最初官方賽果。（巴黎奧運官網）

4. 美國隊證據顯示上訴未超時 不獲CAS受理

事件的另一轉折是，美國隊不服CAS判決，美國體操協會提交影片，證明教練蘭迪（Cecile Landi）在1分鐘期限前13秒已經提出上訴。然而他們之後收到CAS通知：即使有確鑿的新證據提出，他們（CAS）的規矩也不允許重新考慮判決。

如此有力新證據仍不獲受理，決定看來難以理解，美國《紐約時報》揭露，為CAS負責今次裁決的裁判長加拉維（Hamid G. Gharavi）跟羅馬尼亞政府關係密切，這位擅長仲裁案件的律師，過去10年曾屢次代表羅馬尼亞政府，指對方涉嫌利益衝突，而他亦在今次案件中作出對羅馬尼亞一方有利的判決。

巴黎奧運官網女子自由體操更新後賽果，巴保素獲第三名。（巴黎奧運官網）

5. 芝莉絲向瑞士法院上訴的理由

美國體操協會早前已表示會繼續為芝莉絲上訴：「我們對此通知極度失望，將會繼續盡一切可能途徑及上訴程序，包括向瑞士聯邦法庭上訴，以確保芝莉絲能獲公平的評分、排名及獎牌。」

在瑞士最高法院獲成功上訴的案例並不常見，芝莉絲的律師團隊在新聞稿點出他們提出上訴的兩大理由，指出CAS的判決出現「程序上缺失」（procedurally deficient）——首先是CAS拒絕接納美國隊在限時內為芝莉絲當場上訴的影片證據，其次是CAS此案整個審判過程也不公平，裁判長加拉維曾任羅馬尼亞政府的律師，在本案有「嚴重利益衝突」，他的身份並未洽當地知會芝莉絲。

芝莉絲近日發言：「我感到一切都被奪去」

近日芝莉絲再就事件發言，她出席福布斯女性權力峰會時稱，深受今次事件影響，「最大件事就是，失去我是誰的認同。不止是我的運動，還有我本人。」她在全場掌聲中續稱，「對我來說，發生的一切事情毋關獎牌，而是我的膚色。事實就是有很多事情才能夠當上一個運動員，而我感到一切都被奪去。」

「我感覺就如回到2018年，當我失去對這運動的熱愛之時，（如今）我再一次失去……感覺如被遺棄到黑暗角落。」23歲的芝莉絲兩度參加奧運，2020年有份為美國奪得體操女子團體銀牌，巴黎奧運也是團體賽金牌一員，自由體操決賽爭議後，她8月15日曾在社交媒體X表示，受到「針對種族的攻擊」。