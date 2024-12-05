田徑熱話｜挪威名將父因虐打兒子將受審　一門三傑一人成奧運冠軍

積及英格布利臣（Jakob Ingebrigtsen）先後在兩屆奧運獲得中長距離跑金牌，讓這個「一門三傑」的挪威田徑家族名氣升上巔峰，然而早年已不時傳出爸爸兼教練Gjert訓練兒子時過度嚴格、甚至跡近虐待兒童的消息，Gjert一直否認指控。

直到去年積及和兩位兄長菲臘（Filip）和軒歷（Henrik）在挪威報章專欄撰文指控，長年受父親暴力虐待，當地警方隨即展開調查並在今年4月向Gjert提出起訴，罪行卻只包括另一年幼兒子，不涉及「長跑三兄弟」，至近日檢察官加入他虐打積及的罪名。



挪威中長跑健將英格布利臣三兄弟昔日都由父親Gjert執教。

去年10月積及、菲臘和軒歷英格布利臣在報章《VG》專欄聯署撰文，當中提到：「我們在一個極具侵略性和專制的父親環境下成長，他會向我們動武和作出威嚇。」三人直言，「由童年開始，我們已感到不安和恐懼，這感覺仍延續至今。 」

三兄弟以中長跑佳績揚名，33歲的軒歷、31歲的菲臘先後在2012、2016年成為1500米跑歐洲冠軍，不過名氣最大的是24歲的積及——他不單在2020東京奧運贏得1500米跑金牌，2024巴黎奧運稱霸5000米，更是1500米、2000米及3000米三個距離的世界紀錄保持者。

左起：軒歷、積及、菲臘英格布利臣三兄弟都曾成為歐洲冠軍。（Getty Images）

父親Gjert是三人教練，他們成年後跟爸爸分道揚鑣，當時三兄弟以為只要離開父親控制，一切便會慢慢好起來，「如今我們才明白那根本上是不可能，有時候我們所感到的壓力近乎不人道。我們失去能量，失去運動帶來的樂趣。」

Gjert與太太育有7名子女，今年4月被提出起訴，家暴罪名卻只涉及三兄弟以外的一個年幼弟弟。至近日檢察官加入他虐打積及的罪名。積及控訴在他2018年年滿18歲搬離跟父母同住的家之前，長年受父親暴力對待，包括2008年在他只得8歲的時候兩度受掌摑，2009年他有次自滑板車倒地後，曾被Gjert起腳踢肚部。

另外亦曾在2015年至2016年間多次受到對方口頭虐待及威嚇，其中一次長達15至30分鐘，英國《泰晤士報》曾報道當時Gjert被指威脅要將積及「活生生打死」。

24歲的積及連續兩屆奧運奪金。（Getty Images）

挪威英格布利臣中長跑家族

近年挪威在田徑場上大放異彩，英格布利臣三兄弟曝光率極高，積及16歲已在鑽石聯賽當上史上最年輕一英里跑入4分鐘的人，成為挪威中長跑的希望，他亦不負眾望在東京奧運奪得金牌，成為奧運史上1500米最年輕金牌得主。

積及是英格布利臣家族七個孩子中的「老五」，菲臘與軒歷分別大他7歲和9歲。積及自小便追着哥哥的身影。三兄弟昔日都由父親Gjert執教，在擔任教練角色前，在物流公司工作的Gjert，完全沒有執教中長跑的經驗。Gjert曾說過，「比起哥哥們，積及的天份並沒有更高，當初我從零開始訓練軒歷與菲臘，曾走錯很多路，而積及是我們累積的成果。」

積及英格布利臣在東京奧運打破奧運紀錄摘金，創下挪威歷史。（Getty Images）

積及談及英格布利臣這個田徑家族，對他而言一切都關乎「獲勝」。他自小就看着兩名哥哥奔跑，心底也期望自己有天可以擊敗他們，而在追逐他們多年之後，終於實現了這目標——他在職業生涯中所有項目都跑得比哥哥們更快。

受到父親和兄長影響，積及很早就開始相對系統化訓練。從8歲起就在專業跑步環境中成長，他很快便由歐洲躍入世界賽，現在已經手握兩面奧運金牌、兩面歐錦賽金牌，三個世界紀錄。可是獎牌與佳績背後，三兄弟竟長年背負被父親虐待的慘痛經歷，如今更將對薄公堂。面對兒子的指控，Gjert一直堅決否認。

英格布里臣家族有七個孩子。