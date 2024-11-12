跑步︱88歲伯伯完走雅典馬拉松　有心唔怕遲73歲起步12次跑畢全馬

跑友間不時會互相祝福「長跑長有」，卻不禁懷疑總會有停下來的一天，一位已屆88歲高齡的伯伯，不單用行動證明「年齡只是數字」，同時是「長跑長有」的最真實例證。

希臘長者普利亞加斯（Ploutarchos Pourliakas），周日順利完走雅典馬拉松，成績甚至較去年快18分鐘，更不可思議的是，他在73歲那年才開始跑步。



88歲的希臘長者普利亞加斯（Ploutarchos Pourliakas），周日順利完走雅典馬拉松。（路透社）

「最正宗馬拉松」來自馬拉松典故

一年一度的雅典馬拉松，因馬拉松的典故又被稱為「最正宗的馬拉松」（The Authentic）。公元前490年，雅典軍隊信差菲迪彼德斯（Phiedippides）從戰爭前線馬拉松跑回雅典，傳來打勝仗的捷報，他隨即因體力不支倒下及死亡。菲迪彼德斯悲情離世的故事廣受傳頌，啟發現代奧運之父顧拜旦（Baron Pierre de Coubertin）等人引入名為馬拉松的長跑項目，最初路程正是馬拉松與雅典之間的40公里（約25英里），至1921年馬拉松的標準距離統一為42.195公里（約26.219英里）。

菲迪彼德斯當然不是只跑40公里便體力不支，他其實是先由雅典跑往斯巴達，並在兩日內跑回程，從馬拉松附近戰場回到雅典的40公里為最後一段，全程240公里（約150英里），足足是接近6隻馬拉松的距離。不過因為這個典故，這項由馬拉松跑到雅典的賽事也被稱為「最正宗的馬拉松」。

「感覺自己年輕過88歲」

雅典馬拉松難度相當高，由18到31公里不斷持續上山，最高上到383米，就算路段不是太斜，在後半程體力已消耗不少之下，跑手不易應付，因此88歲高齡的普利亞加斯伯伯能完成賽事，實在相當難得。

他在一眾家人和兒孫歡呼下，從雅典著名地標帕那辛納克體育場（Panathenaic Stadium）跑過終點，賽後接受路透社訪問，他說：「我完成賽事，成績甚至快過去年」，伯伯以6小時31分鐘完賽，較去年快18分鐘，「我感覺自己年輕過88歲。」

88歲的普利亞加斯第12次完成雅典馬拉松。（路透社）

73歲起步 12次跑畢雅典馬拉松

今次已是普利亞加斯第12次跑畢雅典馬拉松，神奇的是，他在73歲那年才受到「超馬」跑手兒子啟發，在位於雅典北部的家鄉卡斯托利亞（Kastoria）開始跑步。

不少人對他的年紀感到難以置信，普利亞加斯跟懷疑者當面對質：「為什麼你不相信？只要想去做，我們全部人都能做到。」

分享「長跑長有」秘訣

他分享，每天日常跑4至5公里，並在周末增量至最多20公里，「我從不吸煙，任何事情也不過量，我不飲酒，不會捱夜，飲食均衡，一切事情都是適量去做。」

不過普利亞加斯並非滴酒不沾，「我每日會喝一點tsipouro，不過不是為飲酒，而是作為（養生）藥物」。tsipouro是希臘最著名的傳統白蘭地，酒精濃到達40–45%。