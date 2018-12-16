【電競．Red Bull TRINITY】港將TWG易名作賽　偷走威洛魔反勝

《Red Bull TRINITY》今天在台北的Garena電競館開打，香港代表《Timmy give wing》（TGW）晉級過程好比「奇蹟」。明天下午2時將上演4強戰，眾將誓助香港力爭衛冕。 香港01記者潘思維 台北直擊

今次香港代表出了一個轉名的小風波，原名「Timmy 又轉機」因為未能翻譯成英文，需要易名「Timmy give wing」（TGW）。轉名似乎轉走了運氣，在小組賽第一節時全敗，若要晉級4強，就要靠第二節小組賽，「那時我們做錯了很多重要決定，但我們有實力，只要保持心態就可晉級」，TGW成員吳家希賽後說。

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香港代表TGW賽前拍下形象照片。（潘思維攝）

隊內技術最好的賢仔，對上台灣選手也放鬆地打。（潘思維攝）

一小時過後，第二節第一場開始，這是TGW最關鍵一戰，如果戰敗就篤定提早完結今次台灣之旅。賽事早期TGW處於劣勢，但這班香港小子沒有放棄，更在最後關頭偷了「威洛魔」，再乘著氣勢反勝。旁述點名稱讚TGW的賢仔（羅卓賢），不論對線和掌握賽事節奏也是一流，他是反勝關鍵，偷「威洛魔」也是賢仔的神來之筆，成功時候全場掌聲雷動，賽後他謙虛說：「在落後時，只是不斷提點自己不要出錯。」能戰勝關鍵一戰，帶給一眾港將信心，在休息室中，更大聲鼓勵隊友「現在最緊有火呀！」

在隊伍低谷時，家希不斷鼓勵隊友，當知道晉級後，罷出勝利手勢。（潘思維攝）

TGW在最後一場，不止心態有火，選角陣容更是火爆，趙信、波比、柔伊都是主動的開戰角色，開賽兩分鐘家希的波比已經收下兩個人頭，賽事不夠10分鐘已經有多次團戰，TGW殺數更搵開至7：1和拿下第一次「威洛魔」。比賽後TWG段雖然犯下兩次小錯誤，但未影響賽果，最終大勝台灣代表ICY，ICY雖戰敗但因為對賽成績較好，最後和香港的TGW一起出線4強，明天下午2時兩隊再對上。

晉級後台灣傳媒也趕緊和香港代表錄影採訪。（潘思維攝）