【運動公社】丹麥運動員再與國家隊鬧翻　維權謀生誓不低頭

丹麥羽毛球總會（Danmarks Badminton Forbund）與接受其資助的30名球手，因為商業權益問題，未能就續約達成協議。於是，丹麥一眾球手本月起不准使用羽總的訓練設施，同時不獲國家隊教練及職員的支援。 而今年9月，丹麥男足亦因為跟足協的勞資談判破裂，因此後者改為徵召部分國內業餘聯賽球員，取代一批大國腳征戰歐洲國家聯賽。 兩場風波，本質是勞資糾紛，是圍繞球員肖像權益和商業贊助的爭拗。 撰文︰高俊賢@運動公社

早在2017年，丹麥女足因為相似的問題，集體杯葛國際賽，導致球隊在女子世界盃外圍賽被迫棄賽，最終遭國際足協直接判輸而出局。當時，丹麥足總把談判僵局歸咎於球員方面的談判代表，丹麥精英運動員聯會（Danske Elitesportsudøveres Forening，簡直DEF）總監Mads Øland。不過，這無礙他繼續獲得一眾球手支持。

DEF和Mads Øland近年屢屢與不同國家體育屬會交手，除了足球和羽毛球，還有籃球、冰上曲棍球，乃至近年新興的電競。Mads Øland以難纏聞名（他是熟悉商業及體育法規的律師），正因這點使他深得當地運動員的一致信賴，認為他在各大小爭端上不會輕言妥協，可以保障運動員的權益。雖說Mads Øland一直是丹麥體育界的爭議人物，但一隻手掌，畢竟拍不響。羽總拒絕在肖像權的歸屬和使用問題上有所讓步，才形成與羽毛球手的談判陷入僵局。

丹麥羽毛球手安賽龍曾批評，年薪只有4500美元難以過活。（資料圖片）

無論男足或羽毛球，運動員個人照如用作廣告，權益應歸屬國家隊，抑或個人？跟發明專利一樣，這些都是運動員最關切的核心權益。更況且，其中一位選手安賽龍（Viktor Axelsen）曾批評，丹麥羽總每年只提供選手4500美元的生活補助，對他們的生計簡直是杯水車薪。運動員的職業生涯短暫艱辛，而且又要面對傷患和各類意外威脅。因此，他們趁事業高峰，追求更多廣告收入、未雨綢繆，亦是人之常情。如果在肖像權方面不能好好保障自己，選手連有尊嚴的生活都保不住，又談什麼為國盡忠？

丹麥球星艾歷臣為Nike代言，但丹麥男足國家隊的贊助品牌是Hummel，但他在某些場合沒有遮住Hummel的商標，引來Nike不滿。（資料圖片）

問題的棘手之處，是球員本身代言的運動贊助品牌，跟其效力球會或國家隊不相同。相信對足球運動有一定理解的讀者，會想像到箇中衝突。在哪些平台或區域，可以用上或展示贊助品牌的商品，羽總需要與運動員達成共識，以免觸犯與各自贊助商的合作條款。

譬如熱刺球星艾歷臣一直為Nike代言，而丹麥男足國家隊的贊助品牌是Hummel，艾歷臣在某些場合沒有遮住Hummel的商標，便引來Nike不滿。過往丹麥羽總更有先例，為了維持與贊助商的合作，「制裁」那些「不聽話」的選手——2015年4月，丹麥羽總曾因為與國內曲奇餅生產商Danisa簽下贊助合約，把五位與另一曲奇餅廠商Kjeldsen簽下代言合約的選手，包括Chris Pedersen、Kamilla Rytter-Juhl、Joachim Fischer、Mathias Boe 及 Carsten Mogensen，剔出蘇迪曼盃國家隊名單，這就是有名的「曲奇門風波」（cookiegate）。

丹麥羽總曾因為與國內曲奇餅生產商Danisa（圖）簽下贊助合約。（資料圖片）

「曲奇門」另一主角，港人相當熟悉。（網上圖片）

「曲奇門風波」被剔除球手（按圖放大）

在商業利益的爭拗上，如果有人批評丹麥羽毛球手不願意為國家利益妥協、犧牲自己，其實羽總又何嘗不是？而且，羽總在保障不了選手的基本權益、卻一味批評選手拒絕合作，其道德責任無疑是較大的一方。

丹麥精英運動員聯會總監Mads Øland，代表運動員與丹麥多支體育屬會交手。（資料圖片）

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