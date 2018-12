【來稿︱陳葦如】以老帶新　「水手」發力

2018年快將結束之時,意甲在本週末過後也將迎來一個三星期的歇冬期,快過一半的賽程,三到六位的競逐持續激烈且混亂,又有誰估計到這一刻排在第五的是「水手軍團」森多利亞? 撰文:陳葦如(Now Sports足球評述員)

森多利亞這兩季都剛好排在第10,成績穩定地比上不足,比下有餘,球隊的水平、風格和第三季執教的教頭基安保奴非常匹配,成績壓力不大,球員的特性也能配合其慣用的4312陣式,與及着重中路傳控、組織,邊路進攻主要依靠閘位球員的風格,算是雙得益彰。

兩年前還有一位與基安保奴淵緣甚深的前鋒哥利亞列拿加入球隊,12年前二人在阿斯科利相遇首度合作,讓當年這支升班馬可以在意甲排第十。再度重逢後,基安保奴也重用這位射術精湛,擅長高難度射門的前鋒,哥利亞列拿在獲得穩定的上陣機會下,這兩年更加產量飊升,今季暫時以11個入球成為本土射手王,人氣高企程度到甚至有呼聲要求國家隊重召,可惜這位已經8年沒有參與國際賽的前鋒,畢竟已經35歲。

前鋒哥利亞列拿今季狀態理想。(Getty Images)

森多利亞培育年輕球員有法

有老將支撐之餘,這幾年森多利亞成為意甲買人眼光最好,培育年青球員最成功的球隊之一,最重要是這些新秀在離隊轉投大球會後,都能繼續有出色發揮,杜利拉優秀的表現和態度令不少阿仙奴球迷發電郵向森多利亞致謝,令會方要特別設立專屬帳戶來處理相關訊息;史堅尼亞如今成功站穩國際米蘭的正選行列;般奴費蘭迪斯加盟士砵亭後更能晉身成為葡萄牙國腳,可見近年水手軍團的出品都有一定保証。

來到今季,最引人注目的新人必定是丹麥中堅J安達臣,這位制空力,單打單防守,以至用波能力都不俗的中堅已經吸引到熱刺、阿仙奴和國際米蘭關注,一年前只花了140萬歐元從荷蘭川迪引入,大有可能令球隊大賺一筆。另外,23歲的波蘭中場連歷迪也具一定潛力,同樣值得注視。

丹麥中堅J安達臣(左)相信是轉會市場的搶手貨。(Getty Images)

杜利拉今季離開森多利亞,轉投阿仙奴。(Getty Images)

班主涉貪污或影響球隊成績

森多利亞這幾年整體發展算是穩定,但能否衝擊前列位置,也很視乎球隊有否雄心壯志和決心。最近老闆費里路因為捲入貪污、詐騙等指控,有當地報導指可能會出售球隊。當眾多對手為了力爭歐洲賽入場券,大有可能在冬季轉會窗增兵完善陣容下,森多利亞恐怕不會有太大動作,在前列位置爭逐上,個人不是太看好。



不過水手軍團近來勢頭的確不俗,來了一波六場不敗進佔第五,本週對手是剛剛在週中賽和阿特蘭大,本季第二度失分的祖雲達斯,C朗拿度更是五年半以來首次在本土聯賽退居後備,動力和饑渴感可想而知,森多利亞要爆冷需要有超水準演出和一個更神勇的哥利亞列拿。

森多利亞將會面對C朗拿度(圖)的祖雲達斯。(Getty Images)

本週意甲賽事時間表:

638台直播賽程

29/12 19:30 祖雲達斯 Vs 森多利亞

29/12 22:00 拉素 Vs 拖連奴

29/12 22:00 帕爾馬 Vs 羅馬 (639台)

30/12 01:00 拿玻里 Vs 博洛尼亞

30/12 03:30 AC米蘭 Vs 史柏

