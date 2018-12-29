【英超】卡斯柏舒米高回憶維猜遇難晚上　難忘班主知遇之恩

面對刻骨銘心的創傷，有人會遺忘，但他永不忘記。 已經兩個月了，但班主維猜遇上直升機空難的那個晚上，李斯特城門將卡斯柏舒米高還是歷歷在目。 由如常揮手告別，見證直升機升空及失控，到他發狂般衝出場外，目睹熊熊烈火般的殘骸…… 舒米高懷住悲痛的心情，一一道來，他永遠記住維猜的知遇之恩，給予球壇浪子一個溫暖的家。

10月27日晚上，李斯特城主場對韋斯咸完場後約一小時，李斯特城班主、泰國富商維猜的直升機起飛後失控，於球場外墜毀。很多球員已經離開球場回家，惟卡斯柏舒米高未走，見證了悲劇的發生，他是第一個得悉維猜遇上空難的球員，因為他親眼目睹一切。

卡斯柏舒米高日前接受訪問，談起那個悲慘的晚上。（互聯網）

「不幸地，我記住了所有，事發的每個細節也在我腦海中。」兩個月後，舒米高接受《天空體育》的訪問，說起那個悲慘的晚上。他說：「我的家人從丹麥過來看比賽，我賽後帶他們在球場行了一圈，而直升機在場中起飛是其中一個看點。我們向他（維猜）揮手，向他說再見，望住他的直升機升空。我已經見過這一幕數以百次，每場賽後都是這樣的。」

當卡斯柏舒米高走到出去，見到的是一片火海，他感到十分無助。（資料圖片）

很快地，舒米高發現不尋常。「不過，這次覺得事情有點不對勁，直升機不是正常地升起，失去控制。」他說：「我馬上飛奔出通道，繞過球場，往（直升機墜落）那邊跑去。外面的人不知將會發生什麼事，我一邊跑，一邊對其他人大叫，叫他們快點報警。有位保安員見到我，他跟着我一起跑。」

繞過球場的角落，舒米高看見了火海中的直升機遺骸，他放慢腳步，不得不停下來。他說：「我們想盡量靠近（直升機），保安員行得比我近，他想走入去救人。不過，實在太熱了，沒有人可以做到。就是這樣恐怖，十分恐怖，實在無助。」面對意外時，人總是無助。

維猜遇難後，球迷及球員紛紛到球場外悼念。（資料圖片）

卡斯柏舒米高難忘維猜的知遇之恩。（資料圖片）

32歲的舒米高已經是英超冠軍門將，實力備受肯定。與助丹麥贏得歐國盃的父親相比，他就算說不上青出於藍，也絕對沒有丟父親的臉。現在卡斯柏舒米高已經擺脫了「舒米高之子」頭銜，他本身就是一位獨當一面的優秀的門將。這一切，舒米高歸功於維猜的信任。

舒米高說：「如果你回看我的職業生涯，我不斷被要求證明自己，又不斷被人拿來跟其他門將比較。我過住不停地要證明自己的生活，但有一日，有個人來告訴我，他由第一分鐘開始就信任我，他說已經看過我很多比賽，他會給予我一個舞台。」

舒米高在曼城青訓出身，外借過去多支球隊，離開曼城後踢過諾士郡及列斯聯。在初出道的五六年間，他踢過8間球會，但自從在2011年來到李斯特城後，就沒有再轉會。他說：「我在這裏接近8年了，因為穩定，還有他對我的信任。由不斷轉會，到長期留守同一間球會，我其實一直尋找信任我的人，我找到了維猜及他的家人。」

維猜遇難後，卡斯柏舒米高在比賽前穿上印有維猜照片的上衣熱身。（Getty Images/資料圖片）

舒米高的上衣背後上寫住：「你永遠長留我心中」（Getty Images/資料圖片）

舒米高續說：「在這個金錢、名譽及財富的花花世界中，人很容易迷失。他擁有了這一切，但他不在意這一切，他關心的只有幫助別人。他的所作所為令人見到他是個怎樣的人，他根本不需要去買球會，因為買球會不是一項理想的商業投資。他買李斯特城，不是為了賺錢，他想去付出。他對球會、李斯特充滿熱情，你看看他對這個城市所做的事，他捐錢給醫院，還有很多其他的。」

「他這個班主做得非常好，無論你是那一支球會的球迷，他都是理想中的班主，是那種你夢寐以求想要的班主。」