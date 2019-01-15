【保齡球】亞運摘銀慶功　胡兆康改善體能迎新賽季

「保齡神童」胡兆康去年8月率世界冠軍拍擋麥卓賢和曾德軒征戰亞運，與劉冠濠、黃鈞源和謝晉軒勇摘6人賽銀牌，今晚獲總會設宴慶祝佳績並獲頒紀念品。 2017年歷史性贏得世界賽金牌後，於亞運的3人賽和優秀賽成績不似預期，其後又在世錦賽失利，惟百戰煉磨的胡兆康展望今季：「就當是個天再給我們挑戰，叫我們不要容易自滿，努力再求進步。」

香港保齡球隊在2018年的成績，相比起胡兆康、麥卓賢和曾德軒在2017年的歷史性世錦賽3人賽金牌、劉冠濠和曾德軒的男雙銀牌確是稍為失色，麥卓賢不諱言在亞運「谷」太盡影響了世錦賽發揮：「不多不少在亞運後平淡了下來，很難令自己興奮帶動自己入局，加上打過了很多大賽，除了亞運外是少了『搏命』的感覺。」他期望今年能在心態上調整，準備得更好。

至於去年相隔13年再於香港國際保齡球公開賽封王的「康仔」，表示頗滿意2018年的表現：「整體今年都不錯，事隔十多年再有香港公開賽冠軍，亞運銀牌也是一個難忘的回憶，畢竟新制下打了十幾個鐘頭、搏到最後才知道有沒有獎牌。」他自言亞運後的確是有點「散了功」：「回不過氣，希望之後打完大比賽後不會這樣。除了公開賽冠軍，相比起以前是沒有贏很多比賽，現在因為獎金多了，很多職業球手都會參加比賽，想再贏比賽便要逼使自己進步。」康仔直言保齡球生涯與傷患同行，今年目標是改善體能以避免受傷，打好比賽並能延長職業生涯。

胡兆康在慶功宴上獲港協暨奧委會副會長、香港保齡球總會主席劉掌珠點名致謝，帶領球員在亞運取得佳績。（葉詩敏攝）

香港保齡球隊在亞運6人賽摘銀，18歲的謝晉軒（左下一）更打入優秀賽取得第14名。（葉詩敏攝）

對「傑運」最佳組合不抱期望

34歲的康仔曾7次奪得香港傑出運動員（八傑），近兩年沒有入選的他，去年與麥卓賢和曾德軒挾世界冠軍奪得「傑運」最佳組合，惟今年自知勝算不大：「今年亞運年很難呀！我們都只得銀牌而已。希望下屆奧運恢復個人賽，再爭過吧！」他和麥卓賢看好在亞運勇奪2金1銀的女車神李慧詩會成為「星中之星」。

康仔表示希望今年能再多推廣保齡球運動，讓更多年輕人認識和參與保齡球。（葉詩敏攝）

運動員都在為奧運計分周期而備戰，2020東京奧運是選手的新一年目標，二人感歎保齡球要打入奧運是「夢想」。麥卓賢：「我其實之前翻查過歴史，保齡球曾經入過奧運示範項目，不過當年很多球隊沒有錢，只派業餘球手參加，所以影響了吧。」保齡球在日本相當普及，並有職業化制度，結果卻在東京奧運籌委會交予國際奧委會遴選前「落馬」。康仔笑謂如果要等到2028年都會等下去：「到時我都44歲了，如果有機會當然也想參加，再谷體能吧！」