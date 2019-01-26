【運動公社】熱刺阿仙奴嚴控薪酬成本　拆解守財奴的爭四哲學

對於「北倫敦雙雄」阿仙奴、熱刺的球迷來說，1月轉會窗的確令他們很鬱悶。兩大球會面對聯賽爭四的壓力，引援態度非常保守：熱刺財政因為新主場館工程而被壓得死死的，阿仙奴因為班主高安基家族不肯大破慳囊而無所作為。相比之下，兩隊各有隱憂，但是阿仙奴的隱憂相對更大，這可以從雙方的薪酬架構的變化說起。 撰文︰高俊賢@運動公社

熱刺：欠缺野心的薪酬開支

根據足球財經博客Swiss Ramble列舉的最新數字，16/17季度熱刺的薪酬支出是1.27億鎊，相對於上一年度上升了2700萬鎊，這個升幅主要受到16年夏季球隊的續約潮影響。熱刺的薪酬佔支出比例（wages to turnover ratio）是41%，是英超各隊中數據最好的一隊，而且球會把這方面的支出維持在1億鎊左右水平，已經三、四年。從商業經營的角度來說，十分健康。而阿仙奴的薪酬佔支出比例緊隨熱刺之後，排在英超第二（47%，薪酬開銷為1.99億鎊）。如果只以這項數據比較兩隊，熱刺的績效明顯優於阿仙奴。

熱刺近月傷兵急增，但球會堅持不買人。（Getty Images）

當然針無兩頭利，熱刺把這一數字管控得嚴，亦是有一定代價。那就是球隊對於big name star的吸引力很低——近日熱刺出售中場丹比利之後，一直有傳聞指球隊希望力挖即將與PSG約滿的拉比奧特加盟，但球員本人對薪酬和簽字費的要求之高，足以使「大走」熱刺。

即使領隊普捷天奴開始沉不住氣，要求球隊高層要改變方針，但是考慮到興建新場館的巨大開銷（這反映在折舊成本，即depreciation一項，為數達3.15億鎊，比上一年度的1.15億鎊大幅飆升），這個要求即使合符現實，亦只能無奈被拒。但長遠來說，熱刺的薪酬支出距離其他Big 6份子甚遠，至少阿仙奴已接近2億英鎊，另外四隊更已超越這個數字。目前熱刺的收入已開始接近阿仙奴（前者為3.79億鎊，後者為3.89億鎊），如果要留住普帥，以及哈利簡尼、迪利阿里等主力球員，熱刺有可能在今夏投放更多資金買人。

今季沒有收購，自家青訓產品哈利雲克斯漸穩坐正選，更入選大國腳。（Getty Images）

阿仙奴：米斯連達離隊的陰影

反過來說，阿仙奴的球員薪酬支出與利物浦相距很小（前者為1.99億鎊，後者為2.08億鎊），但是戰績上未能交足功課，這或許令高安基在轉會市場投放資金的意慾更低。經營職業球會的合理邏輯，就是球會經過換帥後，不應為新帥大開支票簿買人，而是要求新帥靈活運用現有陣容，直至部分不合用的球員逐漸邊緣化、甚至被售出後，才會騰出足夠的薪酬空間容納新將。

如是者，利物浦在高普代替羅渣士接掌帥印之後，也要繼承前朝遺下的爛攤子一段不短的時間，加上打出好成績（至少保住聯賽前四和闖進歐聯決賽），母公司FSG集團才願意耗費巨資買人。同樣情况下，阿仙奴球迷要期望高層願意大規模增援，前提是艾馬利能夠帶領現有陣容打進前四，否則球隊要在清除部分高薪球員（例如奧斯爾和艾朗藍斯）後才可以補充人腳，這已經足夠解釋當下兵工廠只能借、不許買的窘境。

艾馬利執掌初期，就如高普當年上任利物浦，先打出穩定成績，才有「牙力」要求會方「開水喉」（Getty Images）

但和熱刺比較，阿仙奴有一點不容忽視的變數，就是引援主管米斯連達離隊。熱刺的根基，始終建立在球隊的青訓營；而阿仙奴要超越宿敵，更不希望在球員薪酬開銷方面增幅太多，或許更需倚重米斯連達搭建的球探網絡，推行精明、務實的引援策略。之不過，這位擅長以詳細的數據分析，協助球隊以低價引入潛力股的德國球探，因為升職和引援方針問題而離開酋長球場。球隊的足球主管辛利伊主張以他在拉丁語系的人脈羅致球員，這一套在他過往任職的巴塞隆拿見效，但能否套用在阿仙奴就成為疑問，畢竟巴塞對拉丁語系球員的吸引力比阿仙奴大。



更甚者，普捷天奴以手上的資源撐足數季，整合陣容以及控制球員的功力日漸提升。北倫敦雙雄的球會經營打吡，熱刺目前的勝算明顯優於阿仙奴，後者重建之路仍然漫長。

普捷天奴（左）近年帶領熱刺穩定躋身前四；艾馬利（右）則要重建阿仙奴。這場北倫敦「經營打吡」，熱刺前途暫時看高一線。（Getty Images）

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