【英足總盃】狼隊翼鋒表現被評0分　球迷：「再上陣會失去希望」

狼隊日前在英格蘭足總盃第4圈，作客對梳士貝利以2：2打和，陣中鋒將希達哥斯達表現低迷，令到球迷在twitter狠狠地給予0分。 不過，0分成為了哥斯達努力改善表現的最佳動力，甚至給球迷的評分推文一個Like。

哥斯達對梳士貝利一戰未有太大作用，最後球隊以2：2打和，需要擇日重賽。有球迷對其表現大感不滿，有球迷表示希望他可走人：「若希達哥斯達再穿上狼隊波衫，我會失去所有希望。」又有球迷在twitter作球員評分時，狠狠地給哥斯達0分。平常球員或會一笑置之，但哥斯達卻借此推動自己。

哥斯達對梳士貝利一戰乏善可陳。（Getty Images）

有球迷給哥斯達0分。（網上圖片）

「他絕對不是0」

給哥斯達0分的球迷發現，哥斯達點讚自己的球員評分。這名叫Matt Cooper的球迷於自己twitter，就事件作出回應：「Yes，希達哥斯達Like了我的推文。No，他絕對不是0。他只是踢得不好罷了。」Cooper亦作出自我反省，承認給哥斯達0分是「愚蠢的事，自己只是想哥斯達重振雄風」。

哥斯達利用0分去鼓勵自己改善表現。（視覺中國）

哥斯達2016至17年被賓菲加外借到狼隊，在英冠上陣35場攻入10球，上季正式轉投該支中西部球隊，助球隊以冠軍姿態重返英超。不過，今季聯賽上陣20場僅得1球進賬。去年10月，哥斯達在對蘇格蘭的熱身賽，首次成為葡萄牙大國腳，更射入先開紀錄一球。