【賀歲盃】羅傑承：有英超球隊想訪港　「邦特是港足主帥好人選」

豬年賀歲盃今日大年初三（7日）連演季軍戰及冠軍戰，頭場東道主香港賀歲盃選手隊擊敗山東魯能，奪得季軍；冠軍戰有中超勁旅山東魯能大戰費蘭度托利斯壓陣的鳥栖砂岩，兩軍踢得火爆，精彩賽事終吸引21643人入場。 賀歲盃策劃及統籌總監羅傑承稱，應至少能收回成本，亦曾考慮邀英超球隊來港。

山東魯能與鳥栖砂岩踢得充滿火藥味，令豬年賀歲盃在一片熾熱氣氛下結束，賽事終吸引21643名球迷入場，羅傑承透露至少能「打和」成本：「成本需數百萬港元，開頭預計有一半人入場（約15000人）就能『打和』，今天有2萬多人，購票人數尚待確實，若有17000至18000人左右，連同贊助費在內，應該至少能打和了。」

他認為今日比賽場面精彩，期望明年可「添食」：「我感覺入場球迷都幾開心，大家在假期留下一個好回憶，感覺賀歲盃回來了！剛才跟楊專員（體育專員楊德強）、廣播處長（梁家榮）說，希望大家能夠繼續支持，明年可以再賣平一點，不是說要賺錢，微賺或不要蝕已經足夠。」他又希望明年能更早落實賀歲盃詳情，以尋覓贊助商。

羅傑承與山東魯能一起慶祝賀歲盃奪標。（鄭子峰攝）

山東魯能捧走今年賀歲盃。（高詩琦攝）

有英超球隊欲來港惟費用太高昂

問及除賀歲盃外，會否考慮舉辦其他外隊賽，羅傑承稱有英超球隊希望來港，但成本實在太高昂：「有英超球隊想來香港，都是前列的球隊，我們也有接觸，但聽過報價後覺得太貴了，最貴的門票或要賣到1500至1600元，一來沒那麼多人看有風險，二來真的太貴了。」他指希望來港的英超球隊都是獨立性質，並非早前網上流傳的國際冠軍盃。

羅又指曾想過請英超球隊到港，但因報價太費作罷。（鄭子峰攝）

羅稱邦特是港足新帥好人選。（高詩琦攝）

羅傑承又稱，LED廣告板最終未能成事，是製作公司的慣用系統跟大球場不同，因內地廠房已休息而未能重製，故於3天內重新趕製布廣告板，但他強調：「幸好有另一突破可以代替，就是港台首次直播足球賽事，希望港台往後除了香港足球，也能直播更多其他本地體育賽事。」談及交情甚篤的奇雲邦特對港足主帥一職「很有興趣」，他則道：「我不知道有什麼人去應徵，但他是個理想人選。」