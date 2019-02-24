【運動公社】車路士轉會亂局　沙利無力感來源

截稿前夕，忽傳車路士因為違規引入年輕球員被國際足協下達轉會禁令的消息，對球隊來說誠可謂屋漏兼逢連夜雨。且不說球隊戰績不穩、夏薩特去向未定，萬一今季車路士未能躋身聯賽前四，更難言藉買人換血重整戰力、收窄與其他競爭對手分野。話說起來，車路士在轉會市場的眼光本來是球隊的競爭力所在，但自2017年夏天開始，卻被對手拋離，為今天的連串混亂埋下隱患。 撰文︰高俊賢@運動公社

無論前任教練干地抑或是今天的沙利，車路士在兩大關鍵位置：中鋒和後上中場，未能有效增補戰力，令球隊近兩季戰績滑落。兩任教頭不約而同抱怨自己的體系改造受阻，既有教練自身的問題，亦有球隊資源投放不當的因素。

在過去的球季，車路士每出現這些關鍵位置的空缺，總能撥亂反正，至少不會令問題拖拉到下一個球季。經過2015年夏季的不作為，車路士在2016年轉會窗一口氣買下大衛雷斯、尼高路簡迪和馬高斯艾朗素，前兩者成為聯賽冠軍的關鍵功臣。但自此以後，車路士的連串收購都不能提高體系上限，除了魯迪加稱得上合格之外，其他皆乏善可陳。而且，在上述的兩大位置上，車路士出現資源重疊或浪費的問題——羅致巴舒艾伊、摩拉達、基奧特和希古恩，滿足不了兩任教練對中鋒的要求；簽下真禾達、巴克利、巴卡約高，後上能力不夠強，不可以有效替前場減壓。沙利的偏執不足以全盤解釋車路士當下的困境，畢竟這兩個關鍵位置的引援問題是前朝遺留下來的。

聯賽盃決賽車路士VS曼城 2月25日凌晨00︰30開賽

沙利的偏執不足以全盤解釋車路士當下的困境。（Getty Images／資料圖片）

車路士近兩季主要收購（按圖放大）

+ 8 + 7 + 6

誠然，上述這些收購未能兌現價值，有教練自身的因素——像干地和沙利都堅持使用單前鋒，不肯變通，令買來的中鋒的表現受到制約。但是陣容組建困擾了球隊兩季，以總監瑪蓮娜為首的高層有不可推卸的責任。更況且，車路士的陣容組建，一貫不是由教練全權主導（像2012年購入夏薩特），加上球隊帥位更易頻繁，反過來證明高層的引援眼光對於保持球隊戰力是相當關鍵。

車路士陣容組建困擾了球隊兩季，以總監瑪蓮娜為首的高層有不可推卸的責任。（Getty Images／資料圖片）

高層引援工作眼光退化，偏偏遇上2017年這一關鍵年份，令車路士的落後形勢更難收拾。自2017年夏季起，曼城和利物浦汰弱留強：曼城招攬艾達臣、拿樸迪、貝拿度施華和更新兩閘班底，利物浦羅致艾利臣、雲迪克、沙拿、法賓奴、張伯倫和拿比基達，兩軍戰鬥力全面提升。現代足球資本集中，優秀球員囤積於某些球會手裏的現象只會日甚一日，車路士引入夏薩特這種級別的球星的個案，必定比過去困難。要翻身，就要挖彩票，如今車路士陣中核心人物合約將告屆滿（大衛雷斯、夏薩特、韋利安），換言之球隊要在一兩個轉會窗裏挖中三四張彩票。再加上轉會窗禁令（即便能緩刑執行，都會被對手抬價），參考過去四個轉會窗的表現，我們能相信車路士高層的運氣和眼光嗎？

夏薩特、韋利安和大衛雷斯合約即將屆滿。（資料圖片／路透社）

正因為車路士的前景變數太多，所以球會的青訓球員才開始受到重視。前一陣子小將赫臣奧代抱怨上陣時間不足，才傳來高層向沙利施壓的新聞。車路士建設青訓系統多年，現在倒是考驗系統成品的合適時機，反正球會在轉會市場難言有大作為。但是，車路士會否願意給予他們耐性？藍戰士的組軍方向，實在充滿太多疑問。

車路士新星赫臣奧代早前抱怨上陣時間不足。（Getty Images／資料圖片）

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