【西甲】皇馬憑兩球12碼奠勝　巴利入球後推開隊友抗拒慶祝

皇家馬德里在上輪聯賽主場不敵基羅納後，今輪作客利雲特不容再失，結果憑賓施馬及加里夫巴利各入一球12碼，作客僅勝利雲特2：1。 加里夫巴利射入奠勝的12碼後，面帶半點不悅，更一手推開上前慶祝的隊友，使巴利與隊友的關係再度成為外界焦點。

皇馬上仗主場失利，爆冷不敵基羅納後，再度被馬體會反超前，穩守聯賽榜第3位。今仗主場出戰的利雲特在上半場多次製造具威脅的埋門，禁區內射高及近射中柱，使皇馬無須早段失守。

上半場末段，莫迪歷右腳傳中，利雲特的伊尼斯巴迪希在禁區內犯手球，球證翻查VAR後直指12碼點，賓施馬主射12碼得手，在43分鐘先開紀錄。

賓施馬在上半場射入12碼，為皇馬先開紀錄。（路透社）

賓施馬在入球後與隊友相擁慶祝。（路透社）

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易邊後15分鐘，在上半場射中門柱的利雲特鋒將羅渣馬迪（Roger Marti），在禁區內接應荷西摩拉利斯（José Luis Morales）的傳中鏟射入網，追成1：1平手。

其後，米斯米路再度在禁區內博得犯規，利雲特在76分鐘再被判罰12碼，今次由加里夫巴利主射同樣一射中鵠，為球隊以2：1奠勝，即使雙方亦有一人被逐，但對戰局未有太大影響。皇馬作客全取3分後，以48分暫列聯賽第3位，僅以兩分落後次席的馬體會；利雲特則以30分列聯賽13位。

利雲特眾將在羅渣馬迪扳平後，一同興奮地慶祝。（視覺中國）

後備入替的加里夫巴利在下半場射入奠勝的12碼，助球隊以2：1擊敗利雲特。（路透社）

今仗74分鐘後備入替賓施馬的加里夫巴利，在12碼得手後，隊友華斯基斯（Lucas Vazquez）上前慶祝，但卻遭他一手推開，而該名威爾斯的前場球員入球後，亦未有顯出喜悅之情。加里夫巴利在近5仗聯賽中，僅1場正場披甲，其餘皆後備入替，雖然加上今場的入球，使他在近5仗中3度建功，但似乎不太滿意主帥蘇拿利的安排。

@GarethBale11 doesnt want to celebrate after his penalty. pic.twitter.com/ieksVE191h — Carma Kramer (@itsallphony) February 24, 2019

加里夫巴利推開上前慶祝的華斯基斯，場面尷尬。（視覺中國）

根據西班牙傳媒《馬卡報》指，加里夫巴利入球後展示出憤怒，因為他並不是蘇拿利的首選。巴利失去正選位置外，更不是蘇拿利的換人首選，使他大感不滿。