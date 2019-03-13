【足球】比錫達斯欠薪4個月卡利奧斯求助FIFA　教練轟態度有問題

卡利奧斯去季連番失誤，尤其是在歐聯決賽連累利物浦以1：3不敵皇家馬德里失冠，今季失去正選位置予艾利臣比加，更被外借到土耳其的比錫達斯，為期兩年。 惟他在新球會表現未有太大好轉，最近更爆出被該支土超球隊欠薪4個月的消息，卡利奧斯已向國際足協（FIFA）尋求協助。

德國《圖片報》報道，卡利奧斯已被拖糧4個月，2月底時曾跟球會「攤牌」，再拖延支薪10天便會採取法律行動，結果比錫達斯未能如期付款，該名德國門將已尋求FIFA協助，有指他會將事件告上法庭。

卡利奧斯外借比錫達斯後表現未有太大改善。（路透社）

卡利奧斯遭比錫達斯欠薪4個月。（路透社）

有傳比錫達斯並無財政問題，拖糧只因為卡利奧斯表現不佳之餘，亦欠缺職業球員應有的態度，故意拖欠薪金直到卡利奧斯態度有改善。

早在去年10月就傳出過，比軍不滿這名25歲門將的表現，有意提早將他送返利物浦，但卡利奧斯直斥謠言。

卡利奧斯今季已失了37球。（Getty Images）

古利殊狠批態度有問題

卡利奧斯今季失球數字甚多，26次出場失37球，古利殊未有護短，反而更落力批評這名利物浦借將：「卡利奧斯失球都是他自己的錯，表現停滯不前，他對足球的熱誠、動力都出現了問題。」

「他一開始就是這樣了，由始至終都沒感到是球隊的一部分。」古利殊續道：「我們一直都未能解決問題，當然我也有錯了。」比錫達斯現時於土超25輪後，以44分排第3，落後榜首巴沙克舒希13分。有傳比錫達斯或會將老將辛真代替卡利奧斯，古利殊未有證實會換門將，但表示正考慮將過去3季上陣時間不多的土耳其門將帶回一隊。

卡利奧斯被批評態度有問題。（Getty Images）

卡利奧斯外借條約中訂明，比錫達斯在兩年後有優先購買權，但今次爆出欠薪事件後，就算最終解決了錢債糾紛，雙方關係已經無法修補，這支土超球隊不會收購卡利奧斯之餘，德國門將亦不會想留在土耳其。