01齊跑@大獎相2019　得獎名單公布

渣打香港馬拉松2019已於2月17日圓滿結束，「01齊跑攝影團隊」於比賽時拍攝各跑手的英姿，並上載至《香港01》app的「香港馬拉松2019」專頁。而「01齊跑@大獎相2019」活動於3月10日已截止，得獎名單已經出爐！

最多人Like的30張跑手相片，將會得到由 Nike 送出的 Nike Epic React Flyknit 2 跑鞋 乙對 (價值：HK$1,299)。

得獎者須於2019年3月16日至3月24日期間，以電郵方式提交參賽證明(包括跑手號碼布相片或其他參賽證明文件)、參賽跑手之完整姓名(須與身份證明文件相同)、手提電話號碼及所需要的Nike Epic React Flyknit 2 尺碼 （請以 US 尺碼表示）至sports@hk01.com，提交以上資料後，得獎者即有資格獲得上述指定禮品乙份並獲電郵通知有關領獎安排。所有資料一經提交即不接受更改，請於提交前確定資料正確。

以下為30位得獎者號碼布編號（排名不分先後）：

E8356

E8145

H0243

E7776

Y1319

J5598

E8251

26791

F0114

A5339

28258

J5595

E2565

A5062

G5065

E0050

28763

23186

E2026

E1019

28658

A3715

22858

23395

32270

H4861

32219

E4958

F2070

E3602

後補名單如下：

F1294

54280

B2594

B1633

B5898

30108

72097