【歐國外】西班牙入12碼險勝挪威　安歷基讚拉莫斯「獨一無二」

歐洲國家盃外圍賽F組，西班牙憑洛迪高摩蘭奴及沙治奧拉莫斯的入球，主場以2︰1小勝挪威，與馬爾他及瑞典並列F組榜首。拉莫斯連續5場為國建功後，獲主帥安歷基大讚。

西班牙今場迎戰挪威以老帶新，除了拉莫斯、布斯基斯及捷西斯拿華斯外，也起用莫拉達、阿辛斯奧及施巴路斯等。開賽16分鐘佐迪艾巴落底傳中，華倫西亞射手洛迪高摩蘭奴凌空抽入，為主隊領前。完半場前西班牙再射破挪威大門，但艾巴被指越位在先。

F組三隊同得三分

65分鐘恩尼高馬天尼斯犯天條挪威獲得12碼，迪基亞捉到路仍未能救出京治的12碼，令兩隊一度踢成1︰1。6分鐘後莫拉達被挪威門將在禁區內踢跌，拉莫斯Chip射中路再為西班牙領前。挪威全場只有兩腳射門中框，相反西班牙雖然多達11腳，不過阿辛斯奧等攻擊手未能拉開比數，最終西班牙僅以2︰1險勝。由於同組的馬爾他、瑞典分別以同樣比數擊敗法羅群島及羅馬尼亞，令三隊同以3分居F組榜首。

洛迪高近況不錯，今場射入靚波為西班牙先開紀錄。（路透社）

拉莫斯連續5場為西班牙建功，累積18個國際賽入球，下場對馬爾他只要再入球，便可追平韋拿、希亞路、Pirri 連續6場為西班牙建功的紀錄。主帥安歷基對他讚不絕口︰「拉莫斯12碼處理得很好，他是獨一無二的球員，我相信球隊會繼續進步。」拉莫斯則指歐洲國家盃外圍賽是新的開始︰「我們知道對手會令比賽很難踢，即使西班牙控球較多，最重要是被追平後球隊反應很正面。」

西班牙在3月27日作客馬爾他，上演榜首大戰。

拉莫斯與艾迪艾巴互相祝賀。（路透社）

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