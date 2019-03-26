【歐國外】C朗拿度拉傷大腿退下火線　彭利拿世界波助葡萄牙扳和

上屆歐洲國家盃盟主葡萄牙被列入歐國外的B組，雖有C朗拿度重返國家隊，但上仗在主場只能與烏克蘭互交白卷。今仗主場出戰塞爾維亞，C朗不單未有「士哥」，更在上半場中段拉傷退下火線，葡萄牙終以1：1賽和塞爾維亞，連和兩場。

葡萄牙球星C朗拿度在戰畢去年的世界盃後，一直避戰國家隊賽事，直至今輪國際賽才重返國家隊。葡萄牙雖有C朗坐鎮，但在上仗只能與烏克蘭握手言和。

葡萄牙是役在歐國外第2輪主場迎戰塞爾維亞，開賽僅7分鐘便失守，客軍的杜辛泰迪治主射12碼，一射中鵠，先開紀錄。葡萄牙隨即反撲，但未能扳平前，卻遇上另一壞消息，C朗拿度在31分鐘時拉傷大腿，經軍醫治療後未能繼續作賽，退下火線，由碧斯入替。主隊仍憑波圖的丹尼路彭利拿（Danilo Pereira） 在上半場末段，避開數名塞爾維亞守衛後，禁區外妙射入網，追成平手。

C朗拿度重返葡萄牙國家隊，但兩仗均未能取勝，更在今仗拉傷被調離場。（路透社）

杜辛泰迪治在上半場初段射入12碼，在早段助塞爾維亞領先。（路透社）

葡萄牙今場在數據上佔盡優勢，全場七成的控球率，加上接近30次的埋門，卻僅得6次中目標。主隊在下半場多次攻門，亦未能射破塞爾維亞守門員的十指關，結果雙方打成1：1完場，葡萄牙連續兩場賽和對手，只能在歐國外B組暫列第3位。

丹尼路彭利拿在上半場末段攻入世界波，助葡萄牙扳成平手。（路透社）

因傷退下火線的C朗拿度賽後表示，並不擔心自己的傷勢，「我並不太過擔心自己的傷勢，我十分了解自己的身體狀況，相信在一至兩星期內能夠復原，重返球場」。祖雲達斯將於4月11日作客阿積士出戰歐聯8強的首回合賽事，未知C朗能否及時復出。

C朗在上半場31分鐘拉傷，或影響4月中歐聯8強為祖雲達斯上陣。（路透社）

另外，今仗球證的判決惹來不少爭議，多次葡萄牙的疑似12碼，但球證同樣未有表示，包括貝拿度施華在上半場被包夾踢跌；另外安達施華下半場頭槌攻門時，皮球疑打中對方手部，球證未有示意犯規，反判這球越位。

葡萄牙主帥費蘭度山度士在賽後無奈地表示，球證在賽後亦認同這是12碼，並向他道歉，但一切於事無補，「該球明顯是手球，我們應該得到12碼。我在賽後向球證談及此事，他亦表示該球應該判罰12碼，並且向我道歉，但我們必須要尊重球證當刻的決定」。