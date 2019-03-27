【歐國外】丹麥絕地反擊轟3球扳平瑞士　挪威補時6分鐘入波和瑞典

在當地時間昨晚有兩場同樣踢成3：3的歐國盃外圍賽，戰情皆是跌宕起伏、峰迴路轉。D組的瑞士主場對丹麥，雖然80分鐘仍領先3：0，但丹麥在10分鐘內連轟3球追平；至於F組的北歐大戰，挪威對瑞典曾領先2：0後被追平，瑞典更於補時入波反先3：2，但挪威最後在96分鐘扳平3：3完場。

歐洲時間昨晚（3月26日）的歐國外，D組的瑞士對丹麥，在19分鐘就靠費奧拿近門射入，先開紀錄，半場領先1：0。66分鐘，瑞士隊長格列沙加在娥眉月頂施展重炮，右腳拉弓，球速極快，丹麥門將卡斯柏舒米高欲救無從，主隊拉開到兩球優勢。76分鐘，瑞士憑藉角球攻勢，由比列安保路在門前加多一腳射入，遙遙領先到3：0。

瑞士隊長格列沙加在娥眉月頂施展重炮，為主隊贏到2：0。（美聯社）

比列安保路在門前加多一腳射入，瑞士遙遙領先到3：0。（美聯社）

自以為勝券在握的瑞士，在79分鐘更收起了隊長兼入球功臣格列沙加，殊不知丹麥在80分鐘後大反撲。84分鐘，丹麥由基斯甸艾歷臣處理罰球，斬入禁區，遠柱的真卡佐真遜伏兵門前一頂破網，先追成1：3。88分鐘，尤素夫保臣助攻，後備入替的基特積亞為丹麥射成2：3。

丹麥的真卡佐真遜伏兵門前一頂破網，先追成1：3。（路透社）

後備入替的基特積亞在88分鐘為丹麥射成2：3。（路透社）

後上的丹麥氣勢如虹，轟炸瑞士禁區，至93分鐘收到奇效，瑞士守將頭槌解圍高而不遠，最後丹麥右閘達斯加特一頂入網，助丹麥在絕境下，於10分鐘內連入3球，追成3：3平手。

「我覺得不是好運。」丹麥主帥哈列迪（Age Hareide）賽後說：「我們在下半場的表現已經判若兩隊，只是再多失兩球，令到我們更加困難。有時候，都幾難明白足球，今場是有趣的比賽，因為我們上半場的表現遠比我們預期差。不過，我們每個球員都有『大心臟』，渴望晉級2020年決賽周。」丹麥在D組踢了一場得一分，暫排第3位，瑞士兩戰得4分列次席，而愛爾蘭兩戰全勝以6分排首位。

93分鐘，達斯加特一頂入網，助丹麥追成3：3完場。（美聯社）

瑞士對丹麥精華片段：

同日另一場歐國外，F組的挪威及瑞典也合演了一場精彩的3：3。這場首先得甜頭的是主場的挪威，他們由比安莊臣在41分鐘開紀錄，半場一球領先。換邊後的59分鐘，祖舒亞京治建功拉開到2：0。不過，瑞典在70分鐘吹響反擊的號角，格蘭基斯雖然射失12碼，但隊友域陀卡里臣補中，先追成1：2。86分鐘，挪威的洛特維迪擺烏龍，兩隊踢成2：2。

比安莊臣在41分鐘為挪威開紀錄。（路透社）

祖舒亞京治在下半場為挪威拉開到2：0。（路透社）

補時的戰情峰迴路轉，首先高興的是瑞典，他們再入多球，由古艾臣在91分鐘入波，領先3：2。不過，在96分鐘，挪威博到角球，就連門將查斯甸也跑到對手禁區進攻，當馬田奧迪加特開出角球，效力中超深圳佳兆業的挪威前鋒奧拿卡馬拉沒有人看管，輕鬆頂入，幫挪威追成3：3完場。

和波後，挪威兩戰得1分排F組第5位，而瑞士兩戰得4分，則排次席，落後6分的西班牙。

瑞典之後連入3球，一度領先挪威3：2。（路透社）

奧拿卡馬拉把握角球攻勢，在96分鐘助挪威追平3：3完場。（路透社）

挪威最後與瑞典踢成3：3。（路透社）

挪威對瑞典精華片段：