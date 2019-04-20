【來稿︱陳葦如】飛不起的海鷗

英超護級形勢隨着哈特斯菲、富咸早早「失救」 而變得明朗起來，卡迪夫城本來也難以翻身，但白禮頓節節敗退，兩隊週中正面交鋒時更被卡迪夫城取走3分，讓英超季尾再多一個看點。 撰文：陳葦如（Now Sports足球評述員）

白禮頓已經好些日子沒有取勝，各項賽事五連敗兼一球不入，3年多以來首次主場三連敗，上周末0：5大敗予般尼茅夫更是主場運通球場落成以來，球隊最大敗仗，單計2019年僅得8分的成績，只比篤定降班的富咸和哈特斯菲好。不止差劣的走勢令人尷尬，乏味、沉悶、缺乏效率的表現更令人擔心。面對卡迪夫城時，64%控球率、14次埋門但只換來兩次命中目標是無法讓人滿意的狀況。

上次護級大戰後，白禮頓主帥曉頓（右）與卡迪夫城的禾諾克擁抱。（Getty Images）

卡迪夫城的桑摩利臣上場建功，助球隊擊敗白禮頓。（Getty Images）

白禮頓主帥曉頓坦承球隊缺乏埋門質素，特別在對方危險地帶的傳球處理缺乏水平，對球隊的防守問題就更加關注，表示近兩仗面對般尼茅夫和卡迪夫城共失7球的情況不能接受，認為防守不力不單單是個別球員的問題，更是整體的責任。而有英國媒體報道陣中主力球員希望球隊表現得更積極、進取、更放瞻進攻，似乎球員和領隊在取態上出現分歧。

外間也對領隊曉頓前景有不少的猜測，《太陽報》表示不看好這位愛爾蘭人留任，即使球隊最終可以留在英超。曉頓就表明一切依舊，並繼續保持每周都與主席保隆、CEO巴夫拿和技術總監安斯禾夫溝通，就球隊表現、操練狀況進行匯報，隊內的例行會議、檢討亦恆常地進行。

白禮頓近況低迷，各項賽事5連敗。（Getty Images）

白禮頓現排英超尾4，被卡迪夫城逐步追近。（Getty Images）

尚幸的是白禮頓護級前景還是掌握在自己手中，目前比尾四的卡迪夫城多兩分，少賽一場，不過季尾5場對手包括熱刺、曼城、阿仙奴，搶分難度也非常大。

上仗不敵卡迪夫城後，曉頓表示球員士氣低落，還幸未有增添傷兵，養傷個半月的中場哥斯，在足總盃4強對曼城時受傷的馬治相繼復出。今周面對狼隊時，只有洛卡特停賽未能上陣。

白禮頓中場哥斯。（Getty Images）

白盛頓中場馬治。（Getty Images）

狼隊跟白禮頓一樣都在足總盃4強被淘汰，一度領先兩球被屈福特反勝的過程更苦澀一些，帶來的打擊看來也影響了球隊上仗對修咸頓的發揮，摩洛哥後衛沙斯更被名宿史提夫保爾點名批評不具備踢正選的狀態，應該給予賴恩賓納特機會。狼隊目前仍有力爭前七位的機會，面對白禮頓有搶分必要，令這場本身戲碼平平的對賽更有看點。

狼隊現排英超第8位。（Getty Images）

本周英超賽事時間表： 621台直播賽程 20/04 19：30 曼城 Vs 熱刺 20/04 22：00 狼隊 Vs 白禮頓 20/04 22：00 韋斯咸 Vs 李斯特城（622台） 20/04 22：00 般尼茅夫 Vs 富咸 （623台） 20/04 22：00 哈特斯菲 Vs 屈福特 （624台） 21/04 00：30 紐卡素 Vs 修咸頓 21/04 20：30 愛華頓 Vs 曼聯 21/04 23：00 卡迪夫城 Vs 利物浦 21/04 23：00 阿仙奴 Vs 水晶宮（622台） 23/04 03：00 車路士 Vs 般尼 24/04 02：45 熱刺 Vs 白禮頓 24/04 02：45 屈福特 Vs 修咸頓 （622台) 25/04 02：45 狼隊 Vs 阿仙奴 （622台） 25/04 03：00 曼聯 Vs 曼城

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】

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