【來稿︱陳葦如】飛不起的海鷗

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英超護級形勢隨着哈特斯菲、富咸早早「失救」 而變得明朗起來，卡迪夫城本來也難以翻身，但白禮頓節節敗退，兩隊週中正面交鋒時更被卡迪夫城取走3分，讓英超季尾再多一個看點。

撰文：陳葦如（Now Sports足球評述員）

白禮頓已經好些日子沒有取勝，各項賽事五連敗兼一球不入，3年多以來首次主場三連敗，上周末0：5大敗予般尼茅夫更是主場運通球場落成以來，球隊最大敗仗，單計2019年僅得8分的成績，只比篤定降班的富咸和哈特斯菲好。不止差劣的走勢令人尷尬，乏味、沉悶、缺乏效率的表現更令人擔心。面對卡迪夫城時，64%控球率、14次埋門但只換來兩次命中目標是無法讓人滿意的狀況。

上次護級大戰後，白禮頓主帥曉頓（右）與卡迪夫城的禾諾克擁抱。（Getty Images）

卡迪夫城的桑摩利臣上場建功，助球隊擊敗白禮頓。（Getty Images）

白禮頓主帥曉頓坦承球隊缺乏埋門質素，特別在對方危險地帶的傳球處理缺乏水平，對球隊的防守問題就更加關注，表示近兩仗面對般尼茅夫和卡迪夫城共失7球的情況不能接受，認為防守不力不單單是個別球員的問題，更是整體的責任。而有英國媒體報道陣中主力球員希望球隊表現得更積極、進取、更放瞻進攻，似乎球員和領隊在取態上出現分歧。

外間也對領隊曉頓前景有不少的猜測，《太陽報》表示不看好這位愛爾蘭人留任，即使球隊最終可以留在英超。曉頓就表明一切依舊，並繼續保持每周都與主席保隆、CEO巴夫拿和技術總監安斯禾夫溝通，就球隊表現、操練狀況進行匯報，隊內的例行會議、檢討亦恆常地進行。

白禮頓近況低迷，各項賽事5連敗。（Getty Images）

白禮頓現排英超尾4，被卡迪夫城逐步追近。（Getty Images）

尚幸的是白禮頓護級前景還是掌握在自己手中，目前比尾四的卡迪夫城多兩分，少賽一場，不過季尾5場對手包括熱刺、曼城、阿仙奴，搶分難度也非常大。

上仗不敵卡迪夫城後，曉頓表示球員士氣低落，還幸未有增添傷兵，養傷個半月的中場哥斯，在足總盃4強對曼城時受傷的馬治相繼復出。今周面對狼隊時，只有洛卡特停賽未能上陣。

白禮頓中場哥斯。（Getty Images）

白盛頓中場馬治。（Getty Images）

狼隊跟白禮頓一樣都在足總盃4強被淘汰，一度領先兩球被屈福特反勝的過程更苦澀一些，帶來的打擊看來也影響了球隊上仗對修咸頓的發揮，摩洛哥後衛沙斯更被名宿史提夫保爾點名批評不具備踢正選的狀態，應該給予賴恩賓納特機會。狼隊目前仍有力爭前七位的機會，面對白禮頓有搶分必要，令這場本身戲碼平平的對賽更有看點。

狼隊現排英超第8位。（Getty Images）

本周英超賽事時間表：

621台直播賽程

20/04　19：30　曼城　　　Vs　熱刺　

20/04　22：00　狼隊　　　Vs　白禮頓

20/04　22：00　韋斯咸　　Vs　李斯特城（622台）

20/04　22：00　般尼茅夫　Vs　富咸　　（623台）

20/04　22：00　哈特斯菲　Vs　屈福特　（624台）

21/04　00：30　紐卡素　　Vs　修咸頓

21/04　20：30　愛華頓　　Vs　曼聯

21/04　23：00　卡迪夫城　Vs　利物浦

21/04　23：00　阿仙奴　　Vs　水晶宮（622台）

23/04　03：00　車路士　　Vs　般尼

24/04　02：45　熱刺　　　Vs　白禮頓　

24/04　02：45　屈福特　　Vs　修咸頓　（622台)

25/04　02：45　狼隊　　　Vs　阿仙奴　（622台）

25/04　03：00　曼聯　　　Vs　曼城　

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】

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