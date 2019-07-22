【足球熱話】哥迪奧拿一語道破「體育不談政治」迷思　

香港「病倒了」，部分人士依然高舉「體育無關政治」口號，繼續只談風月，不談時事。 向來敢言的曼城領隊哥迪奧拿，前陣子一語道破這個迷思：「他們說你不應把政治與體育混為一談，可是當你生活的所有部分也跟政治有關，我為何不可表達我的感受？」

現年48歲的哥迪奧拿，在西班牙加泰隆尼亞自治區首府巴塞隆拿出生和成長，13歲加入巴塞青訓體系，在拉瑪西亞一路扶搖直上升上一隊。為巴塞效力期間，他入選西班牙國家隊，與此同時，他亦是不被國際足協承認的加泰隆尼亞隊一員，1995至2005年7次在友賽中代表上陣。

他一直對自己的政治取態毫無保留，並身體力行支持加泰隆尼亞獨立，月前才為相關陣營站台打氣，近日受訪時強調敢言有理，「當西班牙政府無理監禁7個人兩年，為什麼我不能就他們的不公義發表意見？」

曼城主帥哥迪奧拿向來敢言，更勇於為政見發聲。（Getty Images）

哥迪奧拿在巴塞隆拿出生和成長，在巴塞由青訓到效力一隊，掛靴後轉任巴塞主帥。（資料圖片／Getty Images）

「我會繼續說同樣的話：加泰隆尼亞人要求行使他們的投票權利，不是要去獨立。」他強調，「我們不知道他們是否希望獨立，這點我也不清楚，亦沒有人會知道。」

哥迪奧拿說，「他們（加泰被囚政治犯）連一塊玻璃也沒有打破，卻被囚禁超過一年，實在無法令人接受。」

有人批評他的身份不應對政治議題評頭品足，被他句秒殺：「因為我是足球教練，所以便不能評論？為什麼一個記者可以發表他們的意見，我不可以？」

哥迪奧拿手中的黃絲帶，為支持在囚加泰隆尼亞政治犯而設。（Getty Images）

「每一個人都有責任」

他過往訪問中最著名的金句，莫過於「我首先是一個市民，然後才是領隊。父親角色較領隊重要，相對贏得英超冠軍，我寧願為孩子建立一個更美好社會。」

「每一個人都有責任。西班牙是民主國家，但不是每4年投一次票就完結。民主需要去守護，每天我們也要活躍參與。」哥帥更稱，「我一直鼓勵年輕人，甚至是我的球員，如果他們不同意我的決定便要告訴我。」

「80%加泰隆尼亞人不想（加泰政治犯）坐牢，這個（戴上黃絲帶）是一種人道行為。」在一段時間內，場邊領軍的哥帥外衣上均戴上黃絲帶，表達對在囚加泰隆尼亞政治犯的支持。

傑志對曼城的「賽馬會傑志中心盃」7月24日晚上8時在香港大球場展開。（美聯社）

傑志對曼城的「賽馬會傑志中心盃」7月24日晚上8時在香港大球場展開，哥迪奧拿帶領的曼城已於周日晚（21日）到港，正因為他對政見的開放和敢言態度，令部分球迷呼籲入場者一起在第21分鐘高唱《Do You Hear the People Sing》為721事件發聲，希望搏得哥迪奧拿關注和回應，令香港的情況能在更多國際媒體上曝光。



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