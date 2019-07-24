【曼城訪港】球迷行動未得哥帥重視　黃洋：有責任讓港人看見希望

英超勁旅曼城訪港迎戰傑志，今日（24日）在香港大球場舉行「賽馬會傑志中心盃」。部份市民在比賽中途以歌聲及標語，向近日香港發生的衝突及暴力事件表態，更有球迷在比賽尾段衝入球場。 傑志隊長黃洋賽後表示，尊重球迷表達意見，自己亦會繼續以足球團結港人，讓球迷看見香港的未來。 攝影：李澤彤、袁志浩

球迷在今場比賽期間作出多次行動，包括在上、下半場進行至21分鐘時，高唱《Do You Hear the People Sing》；更不斷高叫「Free Hong Kong」（釋放香港）及「We are Hong Kong」等口號。

戰至下半場，現場球迷更一起舉高手機，以閃光燈照耀大球場；尾段更有人衝入場內抗議。

傑志對曼城進行至補時階段，有球迷衝入場內叫口號，其後自行離去。（李澤彤攝）

35歲的黃洋來港多時，向來敢於發聲。（李澤彤攝）

35歲的黃洋來港多時，向來敢於發聲。（李澤彤攝）

黃洋理解球迷訴求 冀自己能為港出力

傑志及港足隊長黃洋表示，他聽到了人民的歌聲，不過作為球員，當時只能專注在比賽上。他稱自己在香港效力多年，經歷過2015年世界盃外圍賽「港中大戰」，明白球迷在場內有權利表達自己意見，「我知道香港近期發生的事，以球員身分來說，尊重所有人是件很重要的事。在場內我會尊重對手，場外亦尊重球迷表達意見。」

黃洋透露自己賽前已在網上得悉球迷的行動，他認為行動並未影響正常比賽進程，因此歌聲及橫額是可以接受的表達方法。他希望自己亦能為香港出一分力，「球員可以做的事，就只能以足球團結所有香港人，讓大家一起享受生活，看見未來與希望。」

傑志友賽曼城，不少人在場內以歌聲、口號及標語表態，黃洋認為未有影響比賽進行，而人人都有自由為未來去爭取。（李澤彤攝）

哥帥簡短回應 僅重申昨日立場

其實今次球迷各種表態行動，是希望以《Do You Hear the People Sing》這首被視為反極權統治的歌曲，搏得支持加泰隆尼亞獨立的曼城領隊哥迪奧拿關注，惟哥帥在賽後記者會時指，雖明白場內有球迷表達各樣訴求，但指自己昨日已就同樣問題作出回應，他重申，雙方應透過對話去解決問題。