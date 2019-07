【曼城訪港】球迷行動未得哥帥重視　黃洋：有責任讓港人看見希望

英超勁旅曼城訪港迎戰傑志,今日(24日)在香港大球場舉行「賽馬會傑志中心盃」。部份市民在比賽中途以歌聲及標語,向近日香港發生的衝突及暴力事件表態,更有球迷在比賽尾段衝入球場。 傑志隊長黃洋賽後表示,尊重球迷表達意見,自己亦會繼續以足球團結港人,讓球迷看見香港的未來。 攝影:李澤彤、袁志浩

球迷在今場比賽期間作出多次行動,包括在上、下半場進行至21分鐘時,高唱《Do You Hear the People Sing》;更不斷高叫「Free Hong Kong」(釋放香港)及「We are Hong Kong」等口號。

戰至下半場,現場球迷更一起舉高手機,以閃光燈照耀大球場;尾段更有人衝入場內抗議。

傑志對曼城進行至補時階段,有球迷衝入場內叫口號,其後自行離去。(李澤彤攝)

35歲的黃洋來港多時,向來敢於發聲。(李澤彤攝)

黃洋理解球迷訴求 冀自己能為港出力

傑志及港足隊長黃洋表示,他聽到了人民的歌聲,不過作為球員,當時只能專注在比賽上。他稱自己在香港效力多年,經歷過2015年世界盃外圍賽「港中大戰」,明白球迷在場內有權利表達自己意見,「我知道香港近期發生的事,以球員身分來說,尊重所有人是件很重要的事。在場內我會尊重對手,場外亦尊重球迷表達意見。」

黃洋透露自己賽前已在網上得悉球迷的行動,他認為行動並未影響正常比賽進程,因此歌聲及橫額是可以接受的表達方法。他希望自己亦能為香港出一分力,「球員可以做的事,就只能以足球團結所有香港人,讓大家一起享受生活,看見未來與希望。」

傑志友賽曼城,不少人在場內以歌聲、口號及標語表態,黃洋認為未有影響比賽進行,而人人都有自由為未來去爭取。(李澤彤攝)

哥帥簡短回應 僅重申昨日立場

其實今次球迷各種表態行動,是希望以《Do You Hear the People Sing》這首被視為反極權統治的歌曲,搏得支持加泰隆尼亞獨立的曼城領隊哥迪奧拿關注,惟哥帥在賽後記者會時指,雖明白場內有球迷表達各樣訴求,但指自己昨日已就同樣問題作出回應,他重申,雙方應透過對話去解決問題。