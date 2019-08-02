【全青運】三鐵代表伍泰龍奪香港首金　馬術兩將晉盛裝舞步決賽

正在山西舉行的「第二屆全國青年運動會」，香港派出620人代表團參賽，今日（2日）三項鐵人港將即報捷，由伍泰龍奪得香港今屆首金，曾祥星、葉德朗亦分別在參賽組別掄元，葉進陽亦有銅牌進帳。 另一方面，馬術兩位小將傅筱喬及楊紫玲，亦打入體校乙組盛裝舞步個人賽決賽。

全青運三鐵項目今日上演多個組別賽事，19歲香港小將伍泰龍6月才在亞洲錦賽奪得男子青年組銅牌，今日在全青運青年甲組半奧運距離組以56分38秒完賽，第一名完成賽事，贏得香港在今屆賽事第一面獎牌。

「二千後」香港三項鐵人小將伍泰龍在全青運衝線一刻。（圖片來源：香港三項鐵人總會）

及後，另一港將曾祥星亦在體校甲組男子短距離組造出32分36秒佳績，再取一面金牌，葉德朗出戰體校乙組男子短距離組，再以34分25秒獲金牌，3位港將助香港一口氣連掃3面金牌。體校乙組男子超短距離組方面，香港代表葉進陽以23分正完成賽事，令香港再多一面銅牌進帳，單日內連取3金1銅，成績驕人。

傅筱喬與大胖胖代表香港參加全青運體校乙組盛裝舞步賽，打入決賽。（圖片來源：香港馬術總會）

同日的馬術項目，香港亦有好成績，在體校乙組盛裝舞步個人賽資格賽中，港將傅筱喬與坐騎「大胖胖」合力獲得63.888分，第12名進入決賽；另一港將楊紫玲，則與愛駒「北斗星/UB Bidou Manciais」獲得61.428分，第20名進入決賽，決賽將在8月4日舉行。